Haberler

Atalay Köyünde Tarihi Koleksiyon Sergileniyor

Atalay Köyünde Tarihi Koleksiyon Sergileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Atalay köyünde, köylülerin yıllar içinde topladığı taş, seramik ve eski tarım aletlerinden oluşan koleksiyon, bir evin bahçesinde sergileniyor. Köylüler taşların yüzlerce hatta bin yıl öncesine ait olabileceğini düşünüyor; ancak kesin yaş ve dönem tespiti için arkeologlar tarafından bilimsel inceleme yapılması bekleniyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Atalay köyünde, köylülerin farklı dönemlere ait olduğunu düşündükleri taş ve eski eşyalardan oluşan koleksiyon dikkat çekiyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Atalay köyünde yaşayan vatandaşların yıllar içerisinde çevrede buldukları taş, seramik parçaları, eski tarım aletleri ve çeşitli tarihi görünümlü objeler ilgi çekiyor. Köylüler tarafından toplanan çok sayıda taş ve obje, bir evin bahçe duvarlarına asılarak ve raflara dizilerek sergileniyor. Bazı taşların üzerinde dikkat çekici şekiller ve izler bulunurken, koleksiyonda geçmiş dönemlerde kullanılan tarım aletlerini andıran parçalar ile çeşitli seramik ve toprak eşyalar da yer alıyor.

Köylüler, bölgede bulunan bazı taşların yüzlerce, hatta bin yıl öncesine ait olabileceğini düşünüyor. Ancak taş ve objelerin kesin yaşı ile hangi döneme ait olduklarının belirlenebilmesi için arkeologlar ve ilgili uzmanlar tarafından bilimsel inceleme yapılması gerekiyor. Köylülerin kendi imkanlarıyla koruyarak sergilediği koleksiyon, görüntüleri görenlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle geçmişten günümüze ulaşan taş ve eşyaların bir evin bahçesinde sergilenmesi dikkat çekiyor.

Bölgedeki tarihi potansiyelin ortaya çıkarılması amacıyla söz konusu taş ve objelerin uzmanlar tarafından incelenmesi ve kayıt altına alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da, bir partiden 'şartlı destek' var

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha

Kavga sürecek gibi! Yeni videosunda da boş geçmedi
Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak

Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu

Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni...
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle 'Terörsüz Türkiye' yasasını anlattı

Meclis'ten Kürtçe özlü sözle seslendi: Agir bi agir venamire
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu