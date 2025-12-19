Kısa filmi 'Koçer' ile 'İnsan Hakları' ödülüne layık görüldü

İZMİR'de yaşayan film yapımcısı, yönetmen ve oyuncu Serhat Boylu (37), Hakkari, Şırnak, Bitlis, Van, Siirt ve Batman illerinin dağlarında yaşayan göçebe ailelerin hikayelerini konu aldığı 'Koçer' adlı kısa filmi ile 15'inci AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda İnsan Hakları kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

Yönetmen Serhat Boylu, Güneydoğu'da yaşayan göçmen topluluklarını konu alan 'Koçer' isimli kısa filmi ile katıldığı 15'inci AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda ikincilik ödülünün sahibi oldu. Bu yıl jüri üyelerinin 317 başvuru içerisinde, insan hikayelerini güçlü bir şekilde görünür kılanlar arasında seçtiği 20 finalist filmden biri olan Koçer, İnsan Hakları kategorisinde ödüle layık görüldü. Diyarbakırlı olduğunu, 20 yıldır İzmir'de yaşadığını, 6 yıldır da sinema ve tiyatro ile ilgilendiğini belirten Boylu, filmi çekmeye Hakkari ve çevresinde karşılaştığı insanlardan etkilenerek karar verdiğini anlattı.

'ORADA UNUTULMUŞ BİR KÜLTÜR VAR'

Boylu, çadırlarda kalan ve hayvancılık yapan insanları gördüğünü belirtip, "O insanların hayatlarını filme almak isteyip, peşlerine düştüm. Görüşmeler yaptım. Orada görünmeyen bir hayat, unutulmuş bir kültür var. Bu insanlar yüzyıllardan bu yana, atalardan torunlara, bu şekilde yaşıyorlar. Göçebe bir yaşam içerisindeler. Senede 4-5 kez yer değiştiriyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Farklı aile yapıları var. Hayatlarında eğitim, ulaşım ya da iletişim yok. Sürekli dağlarda gezen 50'den fazla aile var" dedi.

'BİZİ KABUL ETMELERİ ZAMAN ALDI'

Filmi Hakkari, Şırnak, Bitlis, Van, Siirt ve Batman gibi illerin dağlarında çektiklerini dile getiren Boylu, çekimlerin yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi. Boylu, "Çekimler zordu. Bizi kabul etmeleri zaman aldı. Çünkü kendilerini dışarıya karşı kapatmış durumdalar. Dillerini de bilmediğimiz için tercümanlarla birlikte 14 kişilik bir ekiple gittik. Gece orada konaklayamadığımız için akşamları şehir merkezine gidip, sabah tekrar bulundukları bölgeye gelmek zorunda kaldık" diye konuştu.

'22 FESTİVALDEN ÖDÜLLE DÖNDÜK'

'Koçer' ile ulusal ve uluslararası çok sayıda festivale katıldığını ve birçoğundan ödüllerle döndüğünü anlatan Serhat Boylu, "Film, 255 farklı festivalde gösterildi. 22 festivalden ödülle döndük. İlk ödül aldığımız festival 9'uncı Güzelordu Film Festivali idi. 15. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Festivali'nden ikincilik ödülü alarak döndük. Los Angeles, New York, Hollywood kısa film festivallerinden birincilik ödülü aldık" dedi.

ANLATILAN HER ŞEY GERÇEK'

Filmi izleyenlerden çok farklı geri dönüşler aldığını anlatan Boylu, "Jüriler ile ayrı ayrı görüştüm. Bana 'Böyle bir hayat gerçekten de var mı?' diye sordular. Kurmaca olduğunu düşündüler. Ama orada anlatılan her şey gerçek. Çok küçük hayalleri var. Düzenli bir yaşam isteseler de hayvanlarını satmaları gerekiyor. Satarlarsa geçinemezler. Atadan, dededen kalma bir yapıdan vazgeçmekten korkup, nesilden nesile bu yaşamı aktarıyorlar. Türkiye'de böyle insanlar yaşıyor. Kimlikleri bile yok. Onların beyanları üzerinden söylüyorum. Bazı erkek çocuklarına kimlik çıkarıyorlar ama kız çocuklarına çıkarmıyorlar. Sadece hayatta kalmak üzerine varlık gösteriyorlar. Hastalıkları ya da cenazeleri olduğu zaman genelde güzergahlarını bozmuyorlar. Sağa ya da sola ayrılamıyorlar. En yakın yer iki gün uzaklıkta bir mesafedeyse iki gün boyunca o hastayı tahtadan yaptıkları sedyelerle taşıyorlar. Cenazeleri olduğunda bulundukları yere gömmüyorlar. Güzergah üzerinde bir köy varsa oranın mezarlığına gömüyorlar. Bunun sebebi de geçerken unutmamak ve hep uğramak. Bu film ile çok farklı hayat hikayelerine dokunmuş olduk" diye konuştu.