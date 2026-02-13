Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi

Mersin'de beyin felci olarak bilinen serebral palsinin zorluklarını aşarak fizyoterapistlik hayalini gerçekleştiren Selcen Kankul'un, gönüllü çalıştığı hastanede tanıştığı Tufan Kurban'la 3 yılı geride bırakan evliliği, ardındaki sevgi dolu hikayeyle yüzleri gülümsetiyor.

Henüz 6 aylıkken geçirdiği havale sonucu kaldırıldığı hastanede serebral palsi teşhisi konulan 31 yaşındaki Kankul, farklı kentlerdeki sağlık kuruluşlarında gördüğü tedavilerin ardından önce konuşmaya, sonra da sol kol ve bacağını yeniden hareket ettirmeye başladı.

Kankul, gördüğü fizyoterapi sayesinde tutunduğu hayatını ailesinin desteğiyle sürdürdü.

Tedavi sürecinden etkilenerek fizyoterapist olmanın hayalini kuran Kankul, serebral palsinin zorluklarını azmiyle aşarak İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldu.

Gönüllü çalıştığı hastanede aşk hikayesi başladı

Kankul, ön yargılar nedeniyle iş bulmakta zorluk çekince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Bu süreçte bedensel engelli çocukların tedavisi için çaba gösteren Selcen Kankul'un yolu, geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastanede fizik tedavi görmeye başlayan 28 yaşındaki Tufan Kurban ile kesişti.

Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra evlilik kararı alan çift, 3 yıl önce dünyaevine girdi.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesindeki bir kurumda pediatrik fizyoterapist olarak çalışan Selcen Kankul ile bir güneş enerjisi firmasında tekniker olarak görev yapan eşi Tufan Kurban, sosyal medya hesaplarında engellilerin yaşamı üzerine farkındalık oluşturacak içerikler paylaşıyor.

Paylaşımları ilgi gören çift, hayat hikayeleri ve birbirlerine olan sevgileriyle yüzleri gülümsetiyor.

"Bizim de duygularımız var, biz de sevebiliyoruz"

Kankul, AA muhabirine, üniversite eğitiminin ardından mesleğe adım atma sürecinde yaşadığı zorlukların hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Eşiyle bu dönemde tanıştığını dile getiren Kankul, "Üniversiteyi bitirdikten sonra ön yargılardan dolayı iş bulamıyordum. Mesleğimi o kadar çok yapmak istiyorum ki gönüllü olarak Mersin Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. O sırada eşim, motor kazası sonucu tedavi olmak için üniversiteye geldi. Bu sırada onunla tanıştık." dedi.

Kankul, eşinin yanında kendisini farklı hissetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eşimle aramızda engelliliğimle alakalı bir sorun olmadı. Maalesef toplumun böyle bir sorunu var. 'Engellilerin çevresi, eşi olamaz' gibi. Niye, öyle bir kanun mu var? Kime göre, neye göre bunu düşüyorlar? Hep söylüyorlar, hep söylemeye devam edecekler. Bizim de duygularımız var, biz de sevebiliyoruz, aşık oluyoruz. Sosyal medyada beni tanımadan önce kötü yorumlar, ön yargılar daha fazlaydı. Biraz tanındıktan sonra engellilere ve bana olan bakışlar, tavırlar değişmeye başladı."

"Eşim hiçbir zaman beni farklı görmedi"

Hayatında eşinin yerinin benzersiz olduğunu vurgulayan Kankul, "Eşime aşık olmamdaki nedenlerden bir tanesi, hiçbir zaman beni farklı görmedi. Bu yaşıma kadar insanlar beni hep farklı görmüştü ama hayatımda ilk kez bir insan beni farklı görmedi. Doğru insan olduğunu o zaman anlamıştım çünkü ben farklı insan olmak istemiyorum. Eşim bu duyguyu bana tattırdı. Hepimiz aynı dünyada yaşıyor, nefes alıyorsak birimizin diğerinden farkı olmamalı. Bu bakış açılarına, ön yargılara maruz kalıyorsak toplumun engellilerle yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Tek isteğimiz, insan olarak bizleri anlamaları. Hepimizin duyguları, hisleri var. Engelli ya da normal bir insan olsun, birini gördüğünde aşık olabilir. Birisi ona kötü bir şey yaptığında üzülebilir. O yüzden aşk, aşktır. Herkesin aşık olmaya hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

"Bu hayatta iyi bakan, iyi görür"

Tufan Kurban da trafik kazası sonrası tedavisi için gittiği hastanede gönüllü fizyoterapist olarak çalışan "hayatının aşkı" ile tanıştığını dile getirdi.

Fizik tedavisi süreci sonrası evlenmeye karar verdiklerini anlatan Kurban, "Eşimin engellilik durumuyla ilgili konuya tanışma sürecinde hiç değinmedim bile. Benim açımdan bunun bir önemi yoktu. Ailem de herhangi bir baskıda ya da ön yargılı yaklaşımında bulunmadı. Bizi desteklediler." diye konuştu.

Kurban, hem yakın çevrelerinden hem de sosyal medyadaki takipçilerden destek gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlara ön yargıyla yaklaşılmaması lazım. İnsanları tanıyıp, anlayıp ona göre yaklaşılmalı. Ben de eşimi tanıyarak ön yargısız şekilde yaklaştım. Bu hayatta iyi bakan, iyi görür. Ben de eşime hep çok iyi şekilde bakıyorum. Çok mutluyuz, aşk kesinlikle engel tanımıyor. Ortada zaten engelin de olmaması lazım. Engeller tamamen insanların kafasında olan şeyler. Çoğu insana dışarıdan ön yargılı şekilde yaklaşıldığı için engelli bir insanın engelli bir eşi olacağını düşünüyorlar ama böyle bir şey yok. Engelsiz şekilde baktığınız zaman böyle bir şeyin olmadığını anlayabiliyorsunuz."