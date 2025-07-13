Selim Terzi: Van Kültür Yolu Festivali şehre sanat, turizm ve hareket getiriyor

Van, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı oldu. 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan dijital sanatlara 320 etkinlik düzenleniyor. Kültür Yolu Festivali, hem kültürel mirasın tanıtımına hem de şehir turizmine önemli katkı sunmayı hedefliyor.

Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yedinci durak Van oldu. İkinci kez Van'da düzenlenen festivalin hazırlıkları yine büyük bir heyecan ve özenle tamamlandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vanlıların ve çevre illerden gelen misafirlerin dopdolu bir festival süreci yaşayacağını belirtti.

Festival kapsamında ana sahne konserlerinden çocuk etkinliklerine, dijital sanatlardan geleneksel sanatlara, Filistin direnişine selam duran söyleşi ve sergilere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleniyor. Van'ın farklı noktalarında, yaklaşık 20 ayrı alanda toplamda 320 etkinlik ziyaretçilerini bekliyor. Terzi, bu yıl dünyaca ünlü sanatçı Picasso'nun eserlerinin de Van'da sanatseverlerle buluşacağını vurguladı. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar, Kütüphaneler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlükleri de festivale özel projelerle katkı sağlıyor.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ŞEHİRLERİN TURİZMİNE KATKI SUNUYOR

Selim Terzi, festivalin sadece kültürel değil ekonomik anlamda da şehirler için önemli bir değer taşıdığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı'nın da bu festival aracılığıyla şehirlerin turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediğini belirten Terzi, "Çok şükür bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz," dedi.

Kültür Yolu Festivali'nin şehir ekonomilerine katkısının yanı sıra yerel kültürel değerlerin tanıtımı açısından da çok kıymetli olduğunu belirten Terzi, her yıl daha da büyüyen ve gelişen bir yapıdan bahsetti. Festivalin yerelle güçlü iş birlikleri kurarak her şehrin kendi kültürel dokusunu görünür kıldığını ifade etti.

KÜLTÜR YOLU DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR FESTİVAL MODELİ

Festivalin uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini belirten Selim Terzi, Avrupa Festivaller Birliği'ne yapılan üyelik başvurusunun kabul edilmesinin önemine değindi. Geçtiğimiz yıl Avrupa Festivaller Birliği'nin festivali yerinde izlemek üzere Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Terzi, heyetin gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktardı. "Dünyada bu kadar geniş zamana yayılmış, bu kadar fazla sanatçıyla yapılan ve bu kadar geniş kitlelere ulaşan başka bir festival olmadığını söylediler," dedi.

Festivalin ikinci yılından itibaren kurumsal yapısını daha da pekiştirdiğini ifade eden Terzi, sürekli gelişen ve adeta yaşayan bir festival olduklarının altını çizdi. Aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasların çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine tanıtılması açısından da büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. "Geleneklerimiz ve değerlerimiz, kültür yoluyla birlikte, sanatımızla birlikte daha görünür hale geliyor," diyerek sözlerini tamamladı.