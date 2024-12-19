Üye Girişi
Haberler
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici

Selanik'teki Atatürk Evi Yeniden Restore Ediliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde restore ediliyor. Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, tarihi yapının özgün kimliği eski fotoğraflar ve mimari unsurlarla yeniden oluşturuluyor. Restorasyon çalışmaları 4 Aralık'ta başladı ve 2025 Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Selanik'teki Atatürk Evi yeniden restore ediliyor

ANKARA - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, modern Türkiye'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, onun mirasını yaşatacak yeni bir döneme hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Selanik'te bulunan ve müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor. Türk milletinin bu büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.

Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

Özgün mimari yeniden inşa ediliyor

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek, modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik öğeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde yürütülen bu kapsamlı proje, Yunan makamlarının da desteğiyle uluslararası bir iş birliği örneği sergiliyor. Proje için gerekli tüm izinler alınarak, 4 Aralık'ta tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. İnşaat sürecinin 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Selanik'teki Atatürk Evi Yeniden Restore Ediliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Kültür Sanat
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
img

4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.