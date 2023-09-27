Şehir Tiyatroları Oyuncusu Seda Fettahoğlu Beyoğlu'nda Ölü Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları'nın oyuncusu Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Oyuncunun yanında silah bulunduğu ve intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları'nın oyuncusu Seda Fettahoğlu Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu.

Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi dizlerde de rol alan 44 yaşındaki oyuncunun yanında silah bulunduğu ve oyuncunun yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

FETTANOĞLU'NU BULAN ÖĞRENCİ BİLGİ VERDİ

Fettahoğlu'nun cansız bedenini bulan üniversite öğrencisi F.A'nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi.

TABANCA KENDİ ADINA KAYITLI

Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Fettahoğlu'nun yanında bulunan tabancanın da ünlü oyuncu adına kayıtlı olduğu belirtildi.

4 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ: YAŞAMI SEV

Bu arada oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, 'Yaşamı sev bedeni koru' notu dikkat çekti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Fettahoğlu'nun ölümün ardından mensubu olduğu Şehir Tiyatroları da sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Mesajda "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" denildi.

Oyuncular Sendikası da Fettahoğlu'nun ölümün ardından "Değerli üyemiz, Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" notunu paylaştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN MESAJ

Fettahoğlu'nun ölüm haberinin ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da üzüntüsünü dile getiren bir mesaj yayınladı.

Fettahoğlu ile sınıf arkadaşı olduğunu belirten Gökbakar, "Ah be Sedacım… Canım sınıf arkadaşım… Ruhun şad olsun. Huzurla uyu… Seni seviyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLSE BİRSEL: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'de birlikte çalıştığı Fettahoğlu için bir mesaj yayınladı. Birsel "Yalan Dünya ve Komedi Türkiye'de birlikte çalıştığımız yetenekli arkadaşımız Seda Fettahoğlu'nu kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?