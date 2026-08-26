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İkiz müzisyenlerden Kütahya'da sokak performansı

İkiz müzisyenlerden Kütahya'da sokak performansı
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5 yaşında müziğe başlayan ikiz kardeşler Deniz ve Çağan Orhan, Türkiye'yi gezerek sokaklarda performans sergiliyor. Son durakları Kütahya'da vatandaşların büyük ilgisini çeken ikizler, ailelerinin desteğiyle müzik yolculuklarına devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 5 yaşında başladıkları müzik yolculuklarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde sürdüren ikiz kardeşler Deniz ve Çağan Orhan'ın yeni durağı Kütahya oldu. Minik müzisyenlerin, Gaybiefendi Mahallesi'nde bulunan Kafeler Caddesi'nde gerçekleştirdikleri performans vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Müziğe olan ilgileri henüz 5 yaşındayken başlayan Deniz ve Çağan Orhan, Türkiye'nin farklı kentlerini gezerek sokaklarda ve çeşitli etkinliklerde müzik yapıyor. Piyano, gitar ve klarnet gibi enstrümanları çalan ikizler, şehir şehir gerçekleştirdikleri müzik yolculuğunda hem yeteneklerini sergiliyor hem de farklı insanlarla bir araya gelme fırsatı buluyor.

"Çocuklarımın hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyoruz"

Çocuklarının müzik yolculuğunu desteklediklerini belirten Deniz ve Çağan'ın babası Caner Orhan, "Biz Tekirdağ Şarköy'de eşimle birlikte öğretmeniz. Çocuklarım Deniz ve Çağan 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorlar. Biz de onların hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde, değişik sokaklarda, caddelerde müzik yapmalarına yardımcı oluyoruz. Halkla iç içe olmalarına, sanatlarına katkı sağlıyoruz. Bu sefer de yolumuz Kütahya'ya düştü. Kütahya'da çok fazla tanıdıklarımız var, kendimiz de Afyonluyuz. Buraya gelmek de ayrıca mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Onlar istediği sürece destek olacağız"

İkizlerin annesi Özlem Orhan ise çocuklarının müzikle iç içe büyümesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu:

"Onların müziklerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte geziyoruz. Halkla iç içe olmaları bizi çok mutlu ediyor. Onlar istediği sürece onlara destek olacağız. Kütahya halkına da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyuz."

Müzik yolculuklarında birçok şehri ziyaret eden Deniz ve Çağan, Şarköy'den başlayan serüvenlerinde Iğdır'a kadar gittiklerini, ardından Şanlıurfa üzerinden Kütahya'ya geldiklerini anlattı.

Sokaklarda şarkı söylemekten büyük keyif aldıklarını belirten minik müzisyenler, vatandaşlarla bir araya gelmenin ve müziklerini farklı insanlarla paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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