Şavşat'ta Şuvamtoba Şenlikleri için son hazırlıklar tamamlandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Papart bölgesinde tüm köylerin katılımıyla 23 Temmuz'ta bu yıl 207'incisi düzenlenecek Şuvamtoba şenlikleri öncesi, yöre motifli renkli kıyafetli kadınlar, muhteşem doğada Akordion eşliğinde, türkü söyleyip halay çekti, son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı köyünde geleneksel 'Şuvamtoba şenlikleri', İmerhev vadisinin mesire alanı olan Papart bölgesinde tüm köylerin katılımıyla 23 Temmuz'ta gerçekleştirilecek. Yaylacılık kültürünün sürdürülmesi amacıyla bu yıl 207'incisi düzenlenecek şenlikler öncesi, Papart Platformu Başkanı Yüksel Yılmaz ve beraberindeki yöre motifli 'Buzma' adlı renkli kıyafetli kadınlar, muhteşem doğada Akordion eşliğinde, türkü söyleyip halay çekti, son hazırlıklarını tamamladı. Kadınların gösterisi, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklere; ilçeye bağlı tüm köylerin yanı sıra Trabzon, Rize, Ardahan, Kars, ve Artvin'den yoğun katılım bekleniyor.

'500 YILLIK KÜLTÜRÜMÜZÜ UNUTMADIK'

Papart Platformu Başkanı Yüksel Yılmaz, 500 yıllık kültürümüzü unutmadık. Barışın, sevginin dostluğun yöresel eğlencenin, bölge kültürün yaşatma mücadelesinin adresi olan bu etkinliğin bu yıl 207'incisini yapacağız. Önceki yıllara oranla bu etkinliğe bu yıl daha yoğun ilgi olacağını biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Katılımcılar güzel ve sorunsuz bir gün geçirecek. Geçmişten bugüne taşınan bu etkinliği bizde gelecek kuşaklara taşımak için mücadele ediyoruz. Yöre halkıda bu konuda bizlere destek veriyor. İlimizi ilçemize ve bizi biz yapan değerlerin başında bu ve benzeri kültür etkinlikleri gelmektedir. Bu etkinlikler yöre halkını kültürüdür, yaşam biçimidir. Bu kültürlerden en önemlisi de Şuvamtoba Şenliğidir. Şenliğin yaşaması ve yaşatılmasında katkı sunan emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyoruzö dedi.

3 DİLDE ŞENLİK

Yılmaz, Biz bu büyük organizasyonun altından şu ana kadar anlımızın akıyla çıktık ve buradan sonra da çıkacağız. Bu muhteşem doğamızı yöre kültürünü korumak için elimizden gelen her türlü imkanı seferber ediyoruz. Farkımız, yüreğimiz, kültürümüze, doğaya ve insana olan saygımızdır. İnsana olan saygımızdan dolayı ve etkinliğimize uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz. Artık etkinliğimizi bu yıldan itibaren sunum ve müzikal anlamda 3 dilde kutlayacağız. Bölgemizde Almancı gurbetçilerimiz çok olduğu için, Türkçe-Gürcüce ve Almanca olarak kutlanılmasına da karar verdikö diye konuştu.

'HER ŞEY SİZİNLE GÜZELDİR'

Yılmaz, Şenlikler, insanların kaynaşmasını sağladığı gibi özlemlerin, hasretlerin giderildiği, barışın sevginin, kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün en üst düzeyde yaşandığı bir yerdir. Bunu bildiğimiz içinde üzerimizdeki sorumluluğun büyüklüğünün bilincindeyiz. O şekilde hazırlandık. İlçemizde festival ve Şenlikler Papart'ta başlar, Sahara'da biter. Her şey sizinle güzeldir. Papart'ta buluşalımö dedi.

Halay çeken Seher Yılmaz Dursun, Gülinaz Yılmaz, Zekiye Altun, Ayşenur Taştan Ozan ve Hatice Yılmaz da kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.