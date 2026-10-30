Sarıkamış'ta 1910-1913'te inşa edilen Cer Atölyeleri yok olma riski taşıyor

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Sarıkamış'ta bir asırdan fazla süredir ayakta duran tarihi Cer Atölyeleri, mimarisiyle görenlerin dikkatini çekiyor. 1910-1913 yılları arasında inşa edilen ve bir dönem demiryolu vagonlarının bakım ve onarımının yapıldığı atölyeler, bugün kullanılmadığı için sessizliğe bürünürken, birbirine açılan bölümleri ve geçişleriyle adeta bir labirenti andırıyor.

Sarıkamış'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Cer Atölyeleri, bölgenin demiryolu tarihinin en dikkat çekici yapıları arasında bulunuyor. Dönemin demiryolu altyapısının önemli merkezlerinden biri olarak kullanılan atölyelerde vagonların bakım, onarım ve çeşitli teknik işlemleri gerçekleştiriliyordu.

Yaklaşık bir asır önce inşa edilen yapılar, yalnızca işlevleriyle değil, mimari özellikleriyle de öne çıkıyor. Baltık mimarisinin izlerini taşıyan Cer Atölyeleri, yuvarlak kemerli kapı ve pencereleri, yüksek duvarları, geniş çalışma alanları ve birbirine bağlanan bölümleriyle döneminin karakteristik özelliklerini günümüze taşıyor.

"Birbirine açılan bölümleriyle tarihi labirenti andırıyor"

Toplam altı dikdörtgen planlı yapıdan oluşan Cer Atölyeleri'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise iç ve dış bağlantıları. Atölyelerin farklı bölümlerini birbirine bağlayan geçişler, koridorlar ve kapılar, yapıya adeta bir labirent görünümü kazandırıyor.

Sarıkamış'ın demiryolu ulaşımında önemli bir merkez olduğu dönemlerde Cer Atölyeleri, bölgedeki demiryolu faaliyetlerinin önemli parçalarından biriydi. Vagonların bakım ve onarımının gerçekleştirildiği atölyeler, demiryolu ulaşımının sürdürülebilmesi açısından kritik görev üstleniyordu.

Aradan geçen yılların ardından işlevini kaybeden yapılar ise bugün terk edilmiş durumda. Bir dönem hareketliliğin ve üretimin yaşandığı atölyeler, günümüzde bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor.

"Tarihi miras yok olma tehlikesiyle karşı karşıya"

Asırlık yapıların zaman içerisinde yıpranması, Cer Atölyeleri'nin geleceği açısından endişe oluşturuyor. Düzenli bakım ve koruma çalışmaları yapılmadığı takdirde yapıların özgün mimari özelliklerinin zarar görmesi ve zamanla tamamen kullanılamaz hale gelmesi riski bulunuyor.

Sarıkamış'ın tarihi ve turizm potansiyeli düşünüldüğünde, Cer Atölyeleri'nin yeniden değerlendirilmesinin ilçeye önemli bir değer kazandırabileceği belirtiliyor. Restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisi korunabilecek yapılar, yeni bir işlev verilerek kültür ve turizm hayatına kazandırılabilir.

Cer Atölyeleri'nin demiryolu müzesi, kültür ve sanat merkezi, sergi alanı, kent belleği merkezi veya turizme yönelik bir kompleks olarak değerlendirilmesi, tarihi yapıların yeniden hayat bulmasını sağlayabilir.

Sarıkamış'ın sessizliğe gömülen tarihi Cer Atölyeleri, labirenti andıran mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşırken, gelecek için korunmayı ve yeniden yaşatılmayı bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı