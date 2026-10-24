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Sarı Kanarya belgeseli, Boston Türk Festivali'nde 21. yarışma seçkisinde finale kaldı

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Sarı Kanarya belgeseli, Boston Türk Festivali'nde 21. yarışma seçkisinde finale kaldı
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KBÜ öğrencilerinin Sarı Kanarya belgeseli, Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda finalist oldu. Ankara'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir'in hikayesini anlatan yapım, daha önce iki ulusal festivalde ödül kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" adlı belgesel, ABD'de düzenlenen Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda finalist oldu.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" belgeseli, Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda finale kaldı. Yapım, daha önce iki ulusal festivalde ödül kazandı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Melike Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 30 Ekim-15 Kasım tarihlerinde Boston'da gerçekleştirilecek festivalin yarışma seçkisinde yer aldı.

Belgesel, Ankara sokaklarında kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Zorlu şartlara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Özdemir'in hikayesini anlatan yapım, umut ve azmin insan yaşamındaki yerine odaklanıyor.

Yönetmenliğini Melike Kaya'nın yaptığı belgeselin ekibinde Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül görev aldı.

"Sarı Kanarya" daha önce TRT Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ikincilik, Bozok Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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