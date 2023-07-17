- Şanlıurfalı çiftçi dördüncü sinema filmini çekti

"Ben Babayım" 28 Temmuz'da sinemalarda

Arazisini satarak sinema sektörüne giren çiftçi dördüncü sinema filmini beyaz perdeye aktarıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdullah Aslan, 2014 yılında arazisini satarak girdiği sinema sektöründe "Ben Babayım" adlı dördüncü filmini çekti. Aslan'ın dram türündeki yeni filmi 28 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Birecik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdullah Aslan, 2014 yılında Bentbaşı Mahallesi'ndeki arazilerini satarak sinema sektörüne girdi. Arazilerin satışından elde ettiği gelirle profesyonel oyunculuk eğitimi alan ve daha önce olan "Horoz Bayram", "Fecr" ve "Asmoday" adlı üç film çekerek izleyicinin beğenisine sunan Aslan, dördüncü filmini beyaz perdeye aktarmak için çalışmalarını tamamladı. 2022 yılının başında çekimlerine başlanılan "Ben Babayım" isimli dördüncü filminin de çekimlerini tamamlayan Aslan, yeni filmini 28 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşturacak. "Ben Babayım" filmi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'da da gösterime girmesi bekleniyor.

Aslan'ın yeni filmi "Ben Babayım", bir aile dramını konu alıyor. Filmde, etrafında sevilen demirci ustası Mahmut'un oğlu Yusuf'un üniversiteyi bitirmesiyle evlendirmek istediği gün, maganda kurşunu ile hayatını kaybetmesi anlatılıyor. Baba Mahmut, eşini ve kızını yanına alarak memleketini terk eder ve başka bir şehre göç eder. Gittiği şehirde başına gelmeyen sıkıntı kalmaz ve bu zorluklara rağmen ailesini korumak için çok çaba sarf eder.

Filmin yönetmenliğini Murat Uygur, senaristliğini ve başrol oyunculuğunu Abdullah Aslan, görüntü yönetmenliğini Alper Çakar ve müziklerini İnan Tat Zafer Günen yaptı. Filmde ayrıca Metin Keçeci, Tülay Bulut, Levent Çakır, Ece Baysal, Bilge Parlak, Ayfer Çalgıcı, Şevki Özcan, Abidin Adıyaman, Jale Ak, Zülfü Hamit Altun, Yüksel Aydın ve Rojda Kaya gibi deneyimli ve yetenekli oyuncular da rol aldı.

"Baba olmak sadece çocuk sahibi olmak değildir"

Abdullah Aslan, film hakkında yaptığı açıklamada, "2014 yılında tiyatroya başladım. Tiyatro branşım olmamasına rağmen tiyatro için iki hocadan eğitim aldım ve yaklaşık 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldım. 2017 yılında sinemaya geçmeye karar verdim ve çevremde bu sektörde çalışan insanlarla birlikte yola çıktım. Sinemaya geçiş sürecimde insanların direkt olarak beni yönlendirmesiyle film çekmeye başladım. 2017 yılında ilk filmim olan "Horoz Bayram" adlı filmi çekmeye karar verdim. Filmin çekimine başladığımda sektörün ne kadar maliyetli olduğunu tam olarak fark etmedim. Ancak filmin bitirme aşamasına geldiğimde karşıma çıkan zorlukları gördüm ve büyük emekler harcamam gerektiğini anladım. "Horoz Bayramı" adlı filmi bitirip sinemalarda gösterebilmek için zorluklarla mücadele ettim. Zorlukların üstesinden gelmek için var olan mal varlığımı bile sattım. 2019 yılında "Fecr" adlı bir film çekerken biraz daha tecrübeliydim ve maliyetlerin neler olabileceğini daha iyi biliyordum. Ardından "Peşinden Asmoday" adlı bir film çektim ve bu film daha rahat geçti. Filmlerimi tamamladıktan sonra kendimi bir yapımcı olarak görmeye başladım ve sinema filmlerinin senaryolarını da kendim yazmaya başladım. Filmlerimde gerçek hayattan ilham alarak konuları ele aldım. Maganda kurşunu, düğünlerde sıkılan silahları ve atılan mermilerin insanlara verdiği zararları anlattım. Babaların zorluklarını, faizcileri, tefecileri, organ mafyacılığını ve dostlukları işledim. Ayrıca, babanın dürüstlüğünü, ailesine olan bağlılığını vurguladım. Üniversite mezunu bir gencin hayatını, genç bir kızın yaşadığı zorlukları ve güven kavramını ele aldım" dedi.

"Alay edenler bu filmde destek olmaya başladı"

Sinema serüvenine ilgisiyle çevresinin alay ettiğini aktaran Aslan, "Ben Babayım filminin çekiminde hiç kimse para için çekmedi herkes destek oldu. Oyuncuların gerçek duygusal sahnelerinde ben de gerçekten ağladım. Karşımdaki kameramanın ağladığını gördüğümde ben de ağladım. Hastane sahnesini çekerken hastanede çalışanlar da ağladı ve duygusal anlamda destek oldular. İlk filmde alay edenler bile bu filmde gelip bize yardımcı oldular. Hepsi canla başla çalıştı. Filmin konusu, yöremizdeki yaşantılardan esinlenerek yazıldı. Hayal gücünü mümkün olduğunca az kullanarak gerçek hayatta karşılaşılan durumları anlatmayı hedefledim. Maganda kurşunlarını, düğünlerde sıkılan silahları ve atılan mermilerin insanlara verdiği zararları ele aldım. Aynı zamanda babaların zorlukları, faizciler, tefeciler, organ mafyacılığı gibi konuları işledik. Dostluklar, babaların dürüstlüğü, ailelere olan bağlılık gibi temaları da filmde yansıttım. Üniversite mezunu bir gencin hayatını ve bir genç kızın yaşadığı zorlukları da hikayemizde anlattım. Bu unsurları bir araya getirerek bir buçuk saatlik bir film ortaya çıkardık. İnanıyorum ki "Ben Babayım" adlı filmim gerçekten iyi bir filmdir ve izleyenlerin de bu filmi seveceğine eminim. Filmde anlatılan konular üzerinde düşünmelerini ve sorgulamalarını istiyorum. Ayrıca, "Dolandırıcılar" adlı filmin senaryosunu yazmaya devam ediyoruz. "Ben Babayım" filmini izlemek için izleyicilere bir tavsiyem olacak. Bu film, emek, tutku ve sevgiyle hazırlanmış bir yapım. Oyuncuların da aynen benim fikrimde oldukları için bu filme destek verdiler. Ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştık ve ortaya çok güzel bir film çıktı. İzlerken, kendinizi hikayeye kaptırarak babalık, aile ilişkileri ve insanların birbirine destek olması gibi temaları düşüneceksiniz. "Ben Babayım" filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Filmin galasını Şanlıurfa'da yapmak istiyoruz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şanlıurfa'nın filmimize ilgi göstermesini umuyoruz. Çünkü filmimizin konusu Şanlıurfa'da geçiyor ve yöremizdeki birçok yaşantıyı anlatıyor. Sanata sevdalı bir yapımcı olarak, "Ben Babayım" filmini izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim" diye konuştu.