Sancaktepe'de Kültür Sanat Festivali Düzenlendi

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Sanat Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Sarıgazi Festival Alanı'nda yapıldı. Bu kapsamda Metin ve Kemal Kahraman, Rewşan ve Pinhani sahne aldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bu festivali düzenlememizin amacı, Sancaktepe'de farklı seslerin, kimliklerin, bir arada yıllarca yaşayan, birbirinden uzak duran ve birbirine kendisini yabancı hisseden her insanımızı bir araya getirmek. Farklı dillerde, kültürlerde, inançlarda duygularımızı, coşkularımızı bir arada paylaşabilmek adına bu festivali düzenliyoruz" dedi.

Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sahneye Metin ve Kemal Kahraman, Rewşan ve Pinhani çıktı. Bu sene kültür festivalinin hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hem de 1 Eylül Dünya Barış gününe denk geldiğini ve bu 2 özel güne uygun konsepte etkinlikler düzenlendiğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bu festivallerin daha fazlasını yapacağız. Kültürümüzü, geleneğimizi, sanatsal faaliyetlerimizi meydanlarda binlerce insanımızla buluşturacağız" diye konuştu.

'FESTİVALİ, FARKLI DİLLERDE VE KÜLTÜRLERDE DUYGULARIMIZI PAYLAŞABİLMEK ADINA DÜZENLİYORUZ'

Yeğin, "Doğduğum topraklara belediye başkanı oldum. Bir insana hayatta verilebilecek en büyük onuru, en büyük hediyeyi Sancaktepe'de komşularım, dostlarım verdi. Mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Her bir dakikasını ' Sancaktepe'ye nasıl hizmet edebiliriz' düşüncesiyle çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, belediye başkan yardımcılarımızla günün her saati hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu festivali düzenlememizin amacı, Sancaktepe'de farklı seslerin, kimliklerin, bir arada yıllarca yaşayan, birbirinden uzak duran ve birbirine kendisini yabancı hisseden her bir insanımızı bir araya getirmek. Farklı dillerde, kültürlerde, inançlarda duygularımızı, coşkularımızı bir arada paylaşabilmek adına bu festivali düzenliyoruz. Tam 21 yıl beklemiştik. Bu meydanda en son 2003 yılında festivaller gerçekleşmişti. Sancaktepe halkının keyif aldığı, bir araya geldiği, eğlendiği her şeyi aldılar. 21 yıl sonra bu anlayışa Sancaktepe halkı son verdi" dedi.

'FESTİVALİN TARİHLERİ BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİR'

Yeğin, "Festivalin tarihleri bilinçli bir tercihtir. 28-29 Ağustos başlayıp, 1-2 Eylül'de biten bir festival planlaması var. Bunun iki sebebi var. İlki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Bu ülkenin kuruluşundan kurtuluşuna, emperyalist güçlerin kuşatmasına karşı Anadolu topraklarında başlayan Milli Mücadelenin yıldönümünü zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in Zafer Bayramı'nı binlerce insanımızla, meydanlarda, türkülerle, halaylarla kutluyoruz. Gelecek nesillere bu zaferin ne kadar önemli olduğunu, Atatürk'ün dünyaya vermiş olduğu "yurtta sulh, cihanda sulh" dediği ve 1 Eylül Dünya Barış gününe de denk getirdiğimiz dünyanın her bir coğrafyasında barış istiyoruz. Ağzımızda kısık sesle barış demeyeceğiz. Sesimizin çıktığı kadar barış, kardeşlik diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİR ARADA ÖZGÜRCE YAŞAYACAĞIZ'

"Bu topraklarda, özgür bir şekilde, kardeş bir şekilde yaşıyorsak, bunun teminatı Cumhuriyet'tir" diyen Yeğin, "Cumhuriyet'e dört elle sarılacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, birlikte, beraberce, kardeşçe, hürriyetimizi dünyaya ilan ettiğimiz, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. Ülkemiz çok büyük acılar çekti. Çok büyük gözyaşları döküldü. Toplumumuz ayrıştırıldı. Toplumumuz birbirinden uzak, köklerinden uzak bir dönemden geçti. Bu yüz binlerce insanımızı ne yazık ki aramızdan aldı. Bugünlerde barış çok yüksek bir sesle dillendiriliyor. Her bir siyasi partimizin sürecin içinde olduğu bu barışın en güzel şekilde bu topraklarda toplumun her kesiminin kabul ettiği bir anlamda tartışılması bu ülke için büyük kazanımdır. Dolayısıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Sancaktepe Meydanı'ndan söylüyoruz. Bir arada, birlikte, özgürce yaşayacağız. Bunun en büyük teminatı da barış, kardeşlik ve beraberliktir" ifadelerini kullandı.

'BU SENEKİ TEMA ORMAN'

Bu sene düzenlenen festivalin ana temasını 'orman' olarak belirlendiğini belirten Yeğin, "Bunu belirlememizdeki en büyük sebep ne yazık ki son yıllarda çok sayıda orman yangını oldu. Özellikle Ege'de, Akdeniz'de çok büyük orman yangınları oldu. Milyonlarca dönüm orman arazisi kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Biz de Sancaktepe'de göreve geldiğimizden beri bütün caddelerimizde binlerce ağaç diktik. Her yere ağaç dikiyoruz. Sancaktepe'deki vatandaşlarımızdan bu gece için tek isteğim, gördüğünüz her ağaca bir yudum su dökün. Sadece bir su verin, o ağaçlar büyüsün. Geleceğe en büyük hediyemiz olarak Sancaktepe'ye hediye edilmiş olsun" diye konuştu.