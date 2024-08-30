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Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Festivali Başladı

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Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali başladı. Festival kapsamında ünlü sanatçıların konserleri ve çeşitli etkinlikler yer alıyor. Ayrıca çocuklar için sahne gösterileri, halk oyunları ve söyleşiler gibi etkinlikler düzenleniyor.

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Festivali başladı. 1 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde, ünlü sanatçıların yer aldığı konserler ve çeşitli etkinlikler ve atölyeler yer alıyor. Sanata olan ilgiyi artırmak hedefiyle düzenlenen festivalde çocuklar için sahne gösterileri, geleneksel halk oyunları, şiir dinletileri, söyleşiler gibi etkinlikler de yapılıyor. Etkinliğin ilk gününde Güler Duman ve Volkan Konak sahne aldı. Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, "Bir kente kimlik oluşturulacaksa öncelikle kültürel ve sanatsal faaliyetleri yoğunlaştırmak gerekiyor. Şehir tiyatrosu sahneleri oluşturacağız. Hali hazırda zaten devlet tiyatrolarımız var. Birçok tiyatro oyununu Sancaktepelilere getirip, izleteceğiz. Kültür ve sanatın gücüne inanıyoruz. Bu alanda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Sancaktepe Meydan Park'ta Kültür ve Sanat Festivali başladı. Sanata olan ilgiyi artırmak ve halkı bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival boyunca çocuklar ve kadınlar için atölye çalışmaları, çocuklar için sahne gösterileri, geleneksel halk oyunları, şiir dinletileri, söyleşiler ve ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler yer alıyor. 29-30 Ağustos tarihlerinde Meydan Park ve 31 Ağustos Ayazma Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen etkinliklere saat 13: 00'da başlayarak her saat başı, Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı önü, Veysel Karani Caddesi Mustafa Öncel Kültür Merkezi önü, Eyüpsultan Mahallesi Kadın Aile Merkezi önü, Emek Mahallesi Muhtarlık önü, Hilal Mahallesi Bilgi evi önünden ücretsiz ring seferi yapılıyor. Etkinlikte halk oyunları gösterisinin ardından sanatçı Güler Duman ve Volkan Konak sahne aldı.

Konserin ikinci gününde, Yeni Türkü ve İlyas Yalçıntaş, üçüncü gününde Gülcihan Koç, Niyazi Koyuncu, dördüncü gününde ise Türküler Sevdamız konseri, ardından Tolga Sağ, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz, Cengiz Özkan, Rewşan, Mikail Aslan sahne alacak.

'ÇOK BÜYÜK BİR COŞKU VAR'

Konserde konuşma gerçekleştiren Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, "4 gün sürecek olan bu program Sancaktepe'nin farklı noktalarında olacak. Festival bugün ve yarın Sancaktepe Meydan Park'ta olacak. Ağırlıklı olarak Samandra'daki komşularımız gelecek. Sonraki konser alanımız Yenidoğan'da Ayazma Yaşam Alanı'nda olacak. Sonuncu gün yani 1 Eylül'de ise Sarıgazi'de olacağız. Konserler özellikle Sancaktepe'deki vatandaşımızın çok ilgi duyduğu sanatçılar. Hem heyecan çok yüksek hem de konser öncesinde kadın ve çocukların eğlenebileceği ve ilgi duydukları alanlarda çalışma yapabilecekleri atölyeler düzenledik. Programlarımız 14.00 itibariyle başlayıp, gece boyu devam ediyor. Burada çok büyük coşku oluyor. Daha önce de bu alanda konserler düzenledik" dedi.

'KÜLTÜR VE SANAT BİR KENTİN KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA ÇOK ÖNEMLİ'

Kültür ve sanatın bir kentin kimliğinin oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kılıç, "Bir kente kimlik oluşturulacaksa öncelikle kültürel ve sanatsal faaliyetleri yoğunlaştırmak gerekiyor. Özellikle tiyatro alanında da çok ciddi bir sahnemiz var. Önümüzdeki sezon açılışıyla birlikte sanatın eksik olan kısmı tiyatroyu da aktif bir şekilde işleyeceğiz. Şehir tiyatrosu sahneleri oluşturacağız. Hali hazırda zaten devlet tiyatrolarımız var. Birçok tiyatro oyununu Sancaktepelilere getirip, izleteceğiz. Kültür ve sanatın gücüne inanıyoruz. Ondan dolayı bu alanda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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