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Sanatçı Uğur Işılak, Kütahya'da konser verdi

Sanatçı Uğur Işılak, Kütahya'da konser verdi
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Sanatçı Uğur Işılak, Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni etkinliklerinde konser verdi.

Sanatçı Uğur Işılak, Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni etkinliklerinde konser verdi.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen konsere Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde Işılak, halk ozanı Aşık Veysel'in "Dostlar Beni Hatırlasın" şiirine cevap şeklinde kendi yazdığı "Dostlar seni unutmadı" eseri ile Veysel'in "Kara Toprak" adlı türküsünü seslendirdi.

Işılak'ın türküleriyle keyifli dakikalar yaşayan vatandaşlar, zaman zaman eserlere eşlik etti.

Programın sonunda sahneye gelen Vali Işın, Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Kütahya'nın birçok yönüyle tanıtıldığını söyledi.

Kütahya'nın tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu, bu değerlerin ön plana çıkması için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de kaydeden Işın, Işılak'a çini vazo ile Kütahyaspor forması hediye etti.

Kaynak: AA
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