Bir dönemin sesi sustu! İşte Muazzez Abacı'nın sanat ile geçen ömrü

Geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçiren Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATA VEDA ETTİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale sonrasında anjiyo uygulanarak stent takılan ve böbreklerinde oluşan sorunun ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Abacı, 78. yaş gününde hayatını kaybetti.

"SEVGİSİ, GÜLER YÜZÜ VE GÜZEL KALBİYLE DAİMA HATIRLANACAK"

Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak." ifadelerine yer verdi.

SANAT İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Asıl adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Henüz 19 yaşındayken, 1966 yılında Ankara Radyosu'na katılarak profesyonel müzik yolculuğuna ilk adımını attı.

1973'te yayımladığı "Bir Sen Kaldın İçimde" adlı 45'liğiyle büyük çıkış yakalayan Abacı, kısa sürede dönemin en güçlü seslerinden biri haline geldi.

Sanatçının 1970'lerden 2000'lere uzanan kariyerinde;

"Dönüş" (1978)

"Yasemen" (1981)

"Şakayık" (1986)

"Vurgun" (1990)

gibi albümler büyük ses getirdi. Özellikle "Vurgun" ve "Şakayık" şarkıları, Türk Sanat Müziği tarihinin unutulmaz eserleri arasında yer aldı.

DEVLET SANATÇISI UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ

Müzik alanındaki katkıları nedeniyle 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Muazzez Abacı, hem sahne performansları hem de televizyon programlarıyla kuşaklar arası bir köprü kurdu. Zaman zaman Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

KENDİNİ BELİRGİN ŞEKİLDE GERİ ÇEKTİ

Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri olan sanatçı, 1998'de "Sibel" adlı dizide de kendisini canlandırmıştı. Abacı, 2000'li yılların başlarında ise, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti.

BİR DÖNEMİN SESİ SUSTU

Türk sanat müziğinin duygusal, zarif ve klasik yorum geleneğini günümüze taşıyan Muazzez Abacı, ardında sayısız eser ve unutulmaz bir miras bıraktı. Sanatçının vefatı üzerine sosyal medyada çok sayıda sanatçı ve hayranı taziye mesajı paylaştı. Onun sesi, Türk müziğinin en özel dönemlerini hatırlatmaya devam edecek.