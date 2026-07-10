Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü

Toplu taşıma araçlarındaki güvenlik ve taciz tartışmalarını yeniden alevlendirecek mide bulandırıcı bir olay İstanbul metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, metronun 'Maltepe' durağına yaklaştığı sırada bir erkek yolcu, vagon içerisindeki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

GÖZLERİNİ DİKİP UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNDU

Görüntülere yansıyan anlarda, beyaz tişört ve siyah pantolon giydiği görülen şahsın, metroda karşısında oturan kadına gözlerini diktiği ve eliyle cinsel organının üzerinden uygunsuz hareketler yaptığı iddia ediliyor. Şahsın, metronun durakta beklemesi ve kapıların açılması esnasında da rahatsız edici tavırlarına devam etmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Olayın mağduru tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve şahsın yüzünün buzlanarak paylaşıldığı bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce kullanıcı, toplu taşımadaki bu cüretkar taciz girişimine tepki göstererek, şahsın kimliğinin tespit edilip gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.