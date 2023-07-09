Sanat dünyası yasta! Ünlü oyuncudan Özkan Uğur'a göz yaşartan veda: Bana hep 'Kızım' dedin

Bir süredir kanser tedavisi gören, MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'dan dün gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Haberin ardından, sanat ve siyaset dünyasından art arda baş sağlığı mesajları geldi. Uğur'la daha önce aynı filmde beraber rol alan ünlü oyuncu Demet Evgar, "Tanıştıktan sonra "kızım" dedin hep bana. "Baba" dedim ben de. Seni özleyeceğim" sözleriyle duygulandırdı.

Ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından usta sanatçı için art arda başsağlığı mesajları geldi.

"BİR SONRAKİ GÖRÜŞMEMİZ BU MEKANDA OLMAYACAK"

Özkan Uğur'un acı haberinin ardından veda mesajı paylaşan isimlerden oyuncu Demet Evgar, "Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra "kızım" dedin hep bana. "Baba" dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim. Çok… Bi tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…" sözleriyle duygulandırdı.

MAZHAR ALANSON AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

MFÖ'nün bir diğer üyesi olan Mazhar Alanson ise Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında ağlamaktan konuşamadı. O anlar yürek burkarken Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk. Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" dedi.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson, Fuat Güner

ÇAĞLA ŞİKEL VE ALİŞAN DA ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Cennet Mahallesi dizisinde Uğur ile uzun süre birlikte çalışan ünlü manken Çağla Şikel, "Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin. Eşsiz Özkan Abim. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Seni hep çok seveceğim" ifadelerini kullandı. Aynı ekipte yer alan şarkıcı Alişan da acı haberin ardından üzüntüsünü paylaştı. Alişan, "Çok üzüldüm çok.. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağ olsun... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan Abi..." dedi.

ACI HABERİ BAKAN KOCA VERDİ

Öte yandan; acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.

CENAZE TÖRENİ 11 TEMMUZ'DA

Uğur'un cenaze töreni programını ise pek çok filmden rol arkadaşı olan Zafer Algöz paylaştı. Tören, 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de başlayacak. Öğle namazının ardından Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.