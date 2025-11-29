Samsun'da 'Madama Butterfly' Operası Sanatseverlerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Dünya operasının önde gelen eserlerinden, Doğu ve Batı'yı aşkla buluşturan "Madama Butterfly" operası, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait operanın orkestra şefliğini Patrick David Murray yaptı.

Rejisör Yiğit Günsoy'un yönetiminde sahneye taşınan eserin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Koro şefliğini Maria Chekriekchieva'nın yaptığı, koreografisi Kürşat Kılıç'a ait eserin konusu şöyle:

"Japon geyşa Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan subayı Pinkerton ile evlenir. Kocasını mutlu edebilmek için dinini değiştiren Butterfly'ın ailesi ve çevresi kendisini reddeder. Pinkerton evliliklerinden bir süre sonra Japonya'dan ayrılınca Madama Butterfly, sadık yardımcısı Suzuki ile 3 yıl boyunca eşinin dönüşünü bekler. Pinkerton'un gemisinin 3 yıl sonra Nagazaki Limanı'na girişi, Pinkerton'u beklemekten hiç vazgeçmeyen Madama Butterfly'ın aşkının son perdesini aralar."

Sanatseverlerden ilgi gören "Madama Butterfly" operası, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de tekrar seyirciyle buluşacak.