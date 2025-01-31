Samsun'da 'Kanlı Düğün' Balesinin Dünya Prömiyeri Yapılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesinin dünya prömiyerini kentte sanatseverlerle buluşturacak.

Besteci ve orkestra şefi Tulio Gagliardo'nun özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan iki perdelik eserin provaları tamamlandı.

Eserin koreografisini yapan ve librettosunu yazan Carlos Vilan, AA muhabirine, İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan esinlenerek eseri sahneye taşıdığını söyledi.

Eserin bir aşk hikayesini anlattığını, kriminal ve dramatik bir sondan ötürü dengeyi korumaya çalıştığını anlatan Vilan, "Çok fazla renk, çok fazla güzel olaylar var. İspanyol dansı ve klasik bale dansını bir araya getirip bu trajediyi sahneye taşımaya çalıştık. Bütün seyircilerimizin çok kolaylıkla anlayabileceği hale getirdik, umarım keyif alırsınız ve Samsun Devlet ve Opera Balesi'ne gelirsiniz. Asistanım Orkun Baydoğan, bana çok yardımcı oldu. Umarım çok iyi şekilde prömiyeri geçiririz. Çok duygusal ve çok vurucu sahneler var, herkesin kalbine dokunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olayı ışık ögelerini kullanarak anlatmayı tercih ettik"

Işık tasarımcısı Oğuz Murat Yılmaz, eserde fantastik dünyaya kapı açtıklarını dile getirerek, "Eserimizin ilk perdesi, olayın öncesini anlatıyor. Normal gün ışığı, aydınlık bir köyde geçen hikaye ama eserin ikinci bölümünde daha fantastik ışık tasarımını tercih ettik. Olayı ışık ögelerini kullanarak anlatmayı tercih ettik." dedi.

Eserde "Trini" rolünü üstlenen Nazmiye Khozashvili ise Leonardo karakterinin karısını canlandırdığını belirterek, "Köyde yaşanan bir düğün var ve bu düğünde genç olan karakterimiz Sole, damatla bir aşk yaşıyor fakat onun da hafif gönlü Leonardo'da. Böylelikle bu aşk üçlemesinde ana karakterler olarak bize çok iş düşüyor. Finalinde bütün seyirciyi de bir sürpriz bekliyor." diye konuştu.

"Sole" rolünü üstlenen Ilgaz Erdağ da seyirciye köy trajedisi anlattıklarını dile getirerek, "Çok dramatik sahneler var. İkinci perdede özellikle seyircilerin bayağı şaşıracağı iki sahne var. Birinde ben varım, birinde final sahnesi var." bilgisini paylaştı.

18 atölye hummalı çalışma gerçekleştirdi

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata da eserin dünya prömiyerini yapmaktan mutluluk duyduklarını,120 kişilik ekip ve 45 günlük çalışmayla eserin sahneye hazır hale geldiğini ifade ederek, "Çok hummalı çalışma oldu.18 atölye bir araya gelerek birbirlerine bir zincir halkası gibi kilitlenerek bu eseri çıkardılar. Sahnede çok güzel dramatik bale izleyeceksiniz. Mükemmel ışıklar, dekor, kostüm tasarımı göreceksiniz. İnanıyorum ki bugüne kadar izleyeceğiniz en iyi eseri sahnede göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Dekor tasarımında Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımında Gülnur Çağlayan Tuluk ve video projeksiyonda Ahmet Şeren imzası taşıyan eser, Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de dünya prömiyeri yapacak eser, 3, 6 ve 22 Şubat'ta yeniden beğeniye sunulacak.

Eserin hikayesi şöyle:

"1930'ların Endülüs kırsalında Andres ve Sole'nin düğün hazırlıklarıyla başlayan olaylar, Sole'nin geçmişte aşk yaşadığı Leonardo'ya karşı hislerini bastıramaması ve düğün günü, Sole ve Leonardo'nun kaçışı, aileler arasında namus mücadelesine ve kanlı bir yüzleşmeye yol açar. Ölüm ve kader, tüm karakterlerin yaşamlarını geri dönülmez şekilde şekillendirirken, sevgi ve öfkenin sonuçları acımasızca gözler önüne serilir."