Safranbolu'da En İyi Korunan Eve Ödül Verildi

Osmanlı şehrinde en iyi korunan eve ödül verildi

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" verildi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde "En İyi Korunan Ev Onur Ödülü" Ata Efendiler Evi'ne verildi.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprülerle açık hava müzesini andıran, Osmanlı'nın şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla da "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ikinci gününde devam ediyor. Sevim Özdemirler'e ait yaklaşık 200 yıllık eve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri birlikte, en iyi korunan ev ödülü plaketini çaktı.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Safranbolu'nun tarihinin korunmasının çok önemli olduğunu belirtti. Köse, "Bu konağı bu tarihlere kadar böyle güzel koruyarak getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu evleri korumak onları bir sonraki nesillere ulaştırmak kolay değil, o yüzden Safranbolu Safranbolu zaten ve dünyanın göz bebeği. Bu evler bir çok kentte var ama maalesef korunamamış. Yaptığınız iş çok kıymetli size teşekkür ediyorum" dedi.

Köse ve ev sahipleri, evi gezdi.