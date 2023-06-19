Rektör Alican: "Bu coğrafyadaki tarih ve kültür çalışmalarını artıracağız"

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt'in önemine değinerek, " Malazgirt ; sadece Muş'un değil tüm Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin geleceğinin sağlıklı ve güçlü bir biçimde inşa edilmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığımız güçlü bir anlam"

Geçtiğimiz günlerde Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Alican, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muş Alparslan Üniversitesinde 2018-2021 yıllarında tarih bölümü başkanlığı yaptığını ve bu sürede Malazgirt'le ilgili çalışmalar yürüttüğünü anlatan Alican, Türkiye'de ilk kez Malazgirt Savaşı ile ilgili bilimsel monografiyi kaleme aldığını vurguladı. Rektör Alican: "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" çerçevesinde Malazgirt'in tarihi önem kazanacağını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle 2020'de gerçekleştirilen projenin öneminden bahseden Rektör Alican, "Temel anlamda burada yapacağımız işlerin başında Malazgirt geliyor. Malazgirt sadece savaş değil, Malazgirt dediğimiz şey aynı zamanda bir anlam. Sadece Muş'un değil tüm Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin geleceğinin sağlıklı ve güçlü bir biçimde inşa edilmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığımız güçlü bir anlam. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen kazı ekibinin sayısı artacak. Bu coğrafyadaki tarih, kültür çalışmalarını da artıracağız. Öncelikli olarak zihnimizin değişmesi, ne yaptığımızı, bu coğrafyaya nasıl bir önem atfettiğimizi bilmemiz lazım. Genç ve dinamik ekibimiz, Muş ile ilgili bilimsel çalışmaları ortaya koyan arkadaşlardan oluşuyor" dedi.

Toplantıya, kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, kazı ekibinde yer alan akademisyenler ve basın mensupları katıldı.