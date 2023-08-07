Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatro hakkında bilgiler verildi

Perinthos Antik Kenti'nde bulunan tiyatro, Trakya'nın en büyüğü olarak belirtiliyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, tiyatronun ilginç bir mimariye sahip olduğunu ve kendi dönemi için iyi bir mühendislik örneği olduğunu söyledi. Ayrıca kazı çalışmalarında Roma dönemine ait seramik parçaları ve heykel buluntularına da rastlandığı belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan, Trakya'nın en büyüğü olarak belirtilen tiyatroya ilişkin Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Ana kaya kütleleri tıraşlayarak ve düzelterek üst yapıyı, sahne binasını oturtmuşlar. Çok ilginç bir mimari, kendi çaplarında tabii o dönem için iyi bir mühendislik diyebiliriz. Çok değişik bir mimari uygulama ile karşı karşıyayız " dedi.

Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, çalışmaların tiyatro bölümünde sürdüğünü belirterek, "Oldukça ilginç sonuçlar var; şimdiden çok değişik bir plan gördük. Daha ziyade topografyayı kullanarak, topografyaya uygun kayaları yontarak, onun üzerine giydirme yolu ile birtakım şeyler yapmışlar. Örneğin oturma sıralarını, kayaları düzelterek onun üzerine giydirdiklerini düşünüyoruz. Bu kavela ile orkestranın kesişim yerindeki açmalarımızda aradaki kerkidesler (basamaklar) ile oturma sıralarının bazılarının parçalarına rastladık" dedi.

Kazılarda bir heykel buluntusuna rastladıklarını da ifade eden Prof. Dr. Erdem, "Aslında ayak kısmı çıktı. Burada özellikle sahne binasının önünde 1800'lü yıllarda gelen, 19'uncu yüzyılın başında gelen gezginlerin notlarından bildiğimiz kadarıyla imparatorların onurlandırıldığı kaideler, onur yazıtları var. Burada İmparator Hadrianus ile eşinin, daha sonraki dönem imparatorlarının da onurlandırıldığını biliyoruz. Mutlaka ki o kaidelerin üzerinde heykelleri vardı. Bizim heykel parçamız da muhtemelen duruşundan ikinci kata ait. Çünkü sola yönelik aşağıya doğru bakan sadece ayakları var; ama ve İtalik (İtalya kökenli) bir yönetici olmalı. Burada onurlandırılmış olmalı. Yanında da bir kaplumbağa izi var. Oradan da öldükten sonra belki onurlandırıldığını biliyoruz. Bu bir senatör olabilir, böyle ilginç ipuçları geliyor. Dışında da bir sahne binasına ilişkin her ne kadar mimari çok değişik, sıra dışı geliyorsa da sahne binasına ilişkin süslemeler, alçı kabartmalar, stuko parçaları ve çok güzel renkli freskler geliyor. Bu da sahne binası süslemelerinin var olduğunu bize gösteriyor. Tiyatro ile ilgili buluntular arasında aynı zamanda çok sayıda renkli, değişik mermer parçaları bulduk" dedi.