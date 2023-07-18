PELİTAŞ A.Ş. Personeline Sertifikalar Verildi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye iştiraki olan PELİTAŞ A.Ş.'nin uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan personeline sertifikalarını verdi. PELİTAŞ kafe ve restoranlarının hizmet sektöründe hızlı ve emin adımlarla büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Kavuş, "Hizmet sektöründe 250 kişilik dev kadromuzla Konyalı hemşehrilerimize hizmetin en iyisini veriyoruz" dedi.

Meram Belediyesi'nin iştiraki olan PELİTAŞ A.Ş. tarafından personeline verilen Restoran ve Servis, Gastronomi ve Mutfak Uygulamaları Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından verildi. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte PELİTAŞ A.Ş. yöneticileri ve personeli de katıldı.

"Temel ilkemiz bu işlerin ya en iyisini yapacağız ya da hiç yapmayacağız oldu"

Sertifika törenindeki konuşmasına, bugüne kadar ortaya koydukları başarılı çalışmalarla hizmet sektöründe marka olma yolunda ciddi ve önemli adımlar atan PELİTAŞ yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, süreklilik arz eden bu eğitimlerin şirketin markalaşma stratejisini başarılı bir şekilde hızlandırdığına vurgu yaptı. Bu gayretli çalışmalar neticesinde PELİTAŞ A.Ş. bünyesinde Konya'ya hizmet veren 9 restoran kafe ve 6 büfenin sektör içerisindeki payının ve pazar büyüklüğünün hızla artığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, "Temel ilkemiz, 'bu işlerinya en iyisini yapacağız ya da hiç yapmayacağız' oldu. Biz en iyisini yapmayı seçtik. İşte 250 kişilik dev kadrosuyla PELİTAŞ kafe, restoran ve büfeleri bu işi layıkıyla yaparak insanımızın güven ve memnuniyetini fazlasıyla yakaladı" dedi.

"Eğitimler, hizmette kalite standartlarımızı en yükseğe taşıdı"

Kafe ve restoranların markalaşmaları yolunda verilen bu eğitimlerin önemli bir kilometre taşı olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, "Hizmet sektöründe ürünlerinizin kalitesi kadar hizmetlerinizin ve sunumlarınızın kalitesi de önemlidir. Kalite aynı zamanda ürününüz kadar personelinizin performanslarının hatasız olarak gerçekleşmesidir ve bu sebeple bizim için stratejik bir kavramdır. Biz personelimizin bu kavramı en güzel şekilde özümsemesi ve hizmete yansıtması adına bu eğitimleri gerçekleştirdik. Eğitimlerimizin, her yönüyle başarılı olduğunu da gerek insanlarımızın geri dönüşlerinden gerekse yakaladığımız başarı grafiğinden anlıyoruz. Misafirlerimizin beklentilerini karşılamak adına daha güzelini en nitelikli şekilde sunmaya ve ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kavuş, konuşmasının ardından Restoran ve Servis, Gastronomi ve Mutfak Uygulamaları Eğitimlerini başarıyla tamamlayan PELİTAŞ A.Ş. personeline sertifikalarını ve plaketlerini verdi. - KONYA