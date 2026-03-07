Özbekistan'da 'Zaferden İstiklale: Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı' etkinliği düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümleri dolayısıyla "Zaferden İstiklale: Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı" etkinliği gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Taşkent Türk Kültür Merkezi tarafından Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Albay Bülent Çırağ, Özbek ve Türk akademisyenler, Özbek öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Moderatörlüğünü Taşkent Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Ahmet Özkan'ın yaptığı söyleşide İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alim Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Özkan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi ile İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki iki önemli sembol olduğunu vurguladı.

"Çanakkale Zaferi, yalnızca askeri bir başarı değil milletimizin inancı, fedakarlığı ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış en güçlü örneklerinden biridir. Bu zaferin ruhu, Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen İstiklal Marşı'nda da hayat bulmuştur." diyen Özkan, Çanakkale'de ortaya çıkan bağımsızlık iradesinin İstiklal Marşı'nın dizelerinde milletin ortak hafızasına ve kimliğine dönüştüğünü belirtti."

Özkan, bu iki önemli değerin birlikte anılmasının özellikle genç nesiller açısından büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Yılmaz da bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çekti.

Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin özgürlük iradesini ortaya koyan dönüm noktası olduğunu söyleyen Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın bu ruhu en güçlü şekilde yansıtan eserlerden olduğunu vurguladı.

Programda Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın on kıtası okundu. Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendiren öğrenciler, salonda duygu dolu anlar yaşattı.???????