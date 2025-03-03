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97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Oscar töreninde tarihi bir ilk

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97. Oscar Ödülleri töreninde Paul Tazewell, "Wicked" filmiyle en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar kazandı. Ödülü alırken "Bu gerçekten şaşırtıcı" diyen Tazewell bu ödülü kazanan ilk siyahi erkek olarak tarihe geçti.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 97. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Törene damga vuran isimse "Wicked" filmiyle kostüm tasarımcısı Paul Tazewell oldu. Konuşmasında "Bu gerçekten şaşırtıcı" ifadesini kullanan Tazewell bu ödülü kazanan ilk siyahi erkek olarak tarihe geçti.

Oscar töreninde tarihi bir ilk

ARIANA GRANDE SAHNE ALDI

Sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien'ın üstlendiği ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

EN İYİ FİLM "ANORA" SEÇİLDİ

97. Akademi Ödülleri töreninde "En İyi Film" ödülünü "Anora", "En İyi Yönetmen" ödülünü de bu filmin yönetmeni Sean Baker kazandı. Filmde "Ani" karakterini canlandıran Amerikalı aktris Mikey Madison, "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Oscar töreninde tarihi bir ilk

BRODY İKİNCİ KEZ OSCAR KAZANDI

ABD'li oyuncu Adrien Brody ise 10 dalda aday gösterilen "The Brutalist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Oscar töreninde tarihi bir ilk

TAZEWELL TARİH YAZDI

Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü kazanan ilk siyahi kişi olarak salonda ayakta alkışlandı. "Wicked" filmiyle ödül kazanan Tazewell konuşmasında "Bu gerçekten şaşırtıcı. Ödülü kazanan ilk siyahi erkek olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Oscar töreninde tarihi bir ilk
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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