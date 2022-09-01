Ordu haberi... Ordu'da turizmi canlandırma çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda iki kez sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizminin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde tabiat harikası, menderesleriyle ünlü Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda da başlatılması için iki kez deneme uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Perşembe Yaylası'nın, dünyanın sayılı güzel bölgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Perşembe Yaylası'nın menderesleri, tatlı su midyeleri ve su samurlarıyla çok meşhur olduğunun altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. İki yıldır üzerinde çok ciddi olarak çalışıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Biz bunun sonucunda da iki balonla turizm çalışmalarına ağırlık vereceğiz ve bu güzel, tabiat harikası yeri gök yüzünden de izleme fırsatı bulacağız. Bu yeni da atılımla yaylamızın yazı ve kışıyla bütün güzelliklerini hem yerli hem de yabancı turistlerimize gösterme imkanımız olacak. Bu bakımdan son derece mutluyuz."

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaylada ilk etapta 2 sıcak hava balonu ile turizm amaçlı uçuş yapılmasının planlandığı da belirtildi.