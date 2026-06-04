Haberler

İkizce’de Sağlıklı Yaşam Etkinliği

İkizce’de Sağlıklı Yaşam Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun İkizce ilçesinde düzenlenen sağlıklı yaşam etkinliğinde ortaokul öğrencileri hem koşu parkurunda yarıştı hem de en sağlıklı tabağı hazırlamak için mücadele etti. Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında açılan hayır çarşısının geliri okul giderlerine aktarılacak.

Ordu'nun İkizce ilçesinde sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ortaokul öğrencileri koşu parkurunda kıyasıya yarışırken diğer yandan sağlıklı tabağı hazırlamak için ter döktü.

Şehit Hüseyin Akar Ortaokulu ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle "Sağlıklı Yaşam Hayır Çarşısı" ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı yaşama karşı farkındalık oluşturmak, özellikle küçük yaştaki öğrencilere doğal beslenme alışkanlığı kazandırmak ve sporu teşvik etmek amacıyla İkizce Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe; İkizce Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, İkizce Emniyet Amiri Emre Kiraz, İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş ve İkizce İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Bodur başta olmak üzere ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sağlık sadece beden değil, ruh ve sosyal bütünlüktür"

Programın açılışında "Sağlık İçin Harekete Geç" temasına vurgu yapan İkizce Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gizem Aslı Yücel, Dr. Yücel, "Bugün burada öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza, günlük hayatın koşturmacası içinde zaman zaman gözden kaçırabildiğimiz ve sağlığımızın yapı taşları olan faydalı yiyecekleri yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Sağlık dediğimiz kavram sadece beden sağlığı anlamına gelmiyor; bir insanın bedenen, ruhen ve sosyal olarak da sağlıklı olması gerekiyor. Bugün burada sağlıklı yeme alışkanlıklarını öğrenebileceğimiz etkinliklere ve yarışmalara yer verdik. Ne yazık ki günlük hayatımızda hareket etmenin önemini unutabiliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları birbirinden sağlıklı ve doğal yiyeceklerden oluşan tabakları ilçe protokolünün beğenisine sundu. Bir yandan en sağlıklı tabağı hazırlamak için ter döken öğrenciler, diğer yandan ise meydanda kurulan koşu parkurunda kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ve katılım sağlayan öğrencilere, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla meyve paketleri hediye edildi. Yarışmaların ardından, İkizce Şehit Hüseyin Akar Ortaokulu yararına açılan hayır çarşısında ilçe protokolü ve vatandaşlar, stantları gezerek doğal ürünlerden alışveriş yaparak destek verdi. Hayır çarşısından elde edilen tüm gelirlerin, okulun eksikleri ve giderleri için kullanılacağı öğrenildi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak

İki sınır komşumuzun silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu