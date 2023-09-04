Opus Müzik Festivali'nde Aşık Veysel Konseri Düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde Aşık Veysel Konseri düzenlendi. Festival kapsamında Coşkun Karademir'in sahne aldığı konserde, Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde "Aşık Veysel Konseri" düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle 1 Eylül'de başlayan festival kapsamında Le Chic Bodrum'da gerçekleştirilen konserde, Coşkun Karademir sahne aldı.
İlgi gören programda, halk ozanı Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi. Kopuz ile sahne alan Karademir'e vurmalı çalgılarda Ömer Arslan, kavalda Fatih Koçer eşlik etti.
Opus Müzik'in kurucularından ve sanat yönetmeni Burak Bilgili, konser sonunda sanatçılara çiçek verdi.
"Flört" grubunun 6 Eylül'de "100. Yıl Rock Konseri" ile devam edecek festival, 9 Eylül'de sona erecek.