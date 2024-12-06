Opera Sanatçısı Sonan Yılmaz, Öğrencilere Arya Seslendiriyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Sonan Yılmaz, eğitim gördüğü Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders aralarında öğrencilere arya seslendiriyor.

Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan 51 yaşındaki Sonan Yılmaz, 1990'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Koro Bölümünü kazanarak müzik kariyerine ilk adımı attı.

Daha sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Opera Şan Sanat Dalında öğrenimini devam ettiren Yılmaz, 1999'da Kültür ve Turizm Bakanlığının sınavlarına girerek Antalya Devlet Opera ve Balesi görevine başladı.

Halen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde görevini sürdüren Yılmaz, geçen yıl Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü kazandı.

Ankara'dan Yozgat'a hızlı trenle günübirlik gelerek eğitimini sürdüren 2'nci sınıf öğrencisi Yılmaz, ders aralarında notalara çalışarak prova yapıyor, seslendirdiği aryalarla da fakültenin koridorlarını inletiyor.

Zaman zaman yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve uluslararası opera yarışmalarında 11 ödülü bulunan Yılmaz, 12 Aralık'ta İtalya'nın Milano kentinde konser verecek.

Opera sanatını 26 yıldır sürdürdüğünü belirten Yılmaz, AA muhabirine, sinema sanatının inceliklerini öğrenmek, bilinçli bir medya okuryazarı olmak ve bu alanda kendini yetiştirmek için bu bölümünü seçtiğini söyledi.

Haftanın 4 günü Ankara'dan trenle gelip derslere katıldığını anlatan Yılmaz, "Daha önce opera sanatıyla tanışmamış öğrencilerin olabileceğini düşünerek fakültede ders aralarında arya söylüyorum. Opera sanatı farklı bir ses eğitimini gerektirdiği için yüksek frekans ve desibelde sesler çıkartmak gerekiyor. Öğrenci arkadaşlar bunu duyduklarında çok etkileniyor. Bunu nasıl yaptığım ve başarabildiğim konusunda bilgi almaya çalışıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Bize opera hakkında bilgi veriyor"

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Müzeyyen Sırım da operaya gidemeyen öğrenciler için Sonan Yılmaz'ın büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Yılmaz'ın ders alarında öğrencilere dinleti sunduğunu aktaran Sırım, "Bize opera hakkında bilgi veriyor, biz de bundan faydalanıyoruz. Şimdiye kadar hiç operaya gitmemiş ya da gitmeye fırsatı olmamış bizler için gerçekten çok güzel bir nimet olarak bakıyoruz. O yüzden mutluyuz." dedi.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Tekinışık ise Sonan Yılmaz'ın ders aralarında arya seslendirdiğini belirterek, "Fakültemizde çok güzel ve eğlenceli zaman geçiriyoruz. Dersten sonra güzel sesiyle bir nevi rahatlama seansı oluyor. Yozgat'ta bu avantajı bulmak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

-"Öğrencilere rol model oluyor"

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de hem ikinci üniversite olarak tercih edenler hem de hayatına değer katmak için yeni bir üniversite okumak isteyenlerin fakülteye değer kattığını söyledi.

Değer katan öğrencilerden birinin de Sonan Yılmaz olduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Kendisi devlet opera sanatçısı. Koridorlarda billur gibi çok güçlü sesiyle bize küçük mini konserler veriyor. Öğrencilerimiz de bundan çok memnun kalıyor. Hem öğrencilerimize hem de diğer fakültelere örnek oluyor, değer katıyor aslında. Sonan Hanım güçlü bir kadın, güçlü bir ses ve yaşça kendisinden küçük öğrencilere rol model oluyor."