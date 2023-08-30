Odunpazarı Belediyesi, Mithat Körler Konseri Düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu kutlamaları kapsamında Hamamyolu Yolu Caddesi'nde Mithat Körler konseri düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ve Eskişehir'in Kurtuluşunun 101'inci yılı nedeniyle Hamamyolu'nda muhteşem bir halk konseri düzenleyecek. "Kurtuluşa Adanmış Bir Tarih Kurtuluşa Adanmış Bir Şehir" sloganı ile gerçekleşecek konserde, Eskişehir'in sevilen sesi Mithat Körler sahne alacak. 2 Eylül 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak.

Mithat Körler'in, bu kez şarkılarını büyük zafer için söyleyeceğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluş Günü'nü, hep birlikte coşkuyla şarkılar ve marşlar söyleyerek kutlayacağız. Ben tüm hemşehrilerimi, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın ve Eskişehir'imizin Kurtuluşunun 101'inci yılını kutlayacağımız bu konsere davet ediyorum. Gelin, sizler de bu coşkumuza ortak olun" dedi.