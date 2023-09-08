Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' ile deprem bölgelerine yardım

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak olan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin gösteriminden elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak olan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ' Kuru Otlar Üstüne'nin gösteriminden elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Festival bu yıl, 6 Şubat'ta ülkeyi derinden sarsan deprem felaketiyle büyük acıların yaşandığı bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaptı.

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak. İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteynerkent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

76. Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne, Türkiye'de ilk kez Altın Koza'da sinemaseverlerle buluşacak.

22 Eylül Cuma günü 13.30'da gerçekleştirilecek olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'nin de katılacağı, Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet aracılığıyla satışa sunulacak.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Kuru Otlar Üstüne, Cannes'daki başarının ardından, anlamlı bir gösterime de imza atmış olacak.