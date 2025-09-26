Nimet Bakır: Unutulmaya Yüz Tutan Kat'ı Sanatını Geleceğe Taşıyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki kat'ı sanatçısı Nimet Bakır, Osmanlı'dan bugünlere taşınan unutulmaya yüz tutmuş sanatını sabırla işlediği geleneksel motiflerle geleceğe aktarmaya çalışıyor.

Geleneksel sanatın birçok dalıyla ilgilenen, 2013'te kat'ı sanatıyla tanışan Bakır, 2 yıl sonra Adapazarı ilçesinde açılan, danışmanlığını Dürdane Ünver'in yaptığı kursa arkadaşları ve kardeşleriyle başladı.

Bakır, 3 ay sonra İstanbul'a taşınınca Küçükçekmece Belediyesinin Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde, Ersin Yıldızhan'dan 3 yıl eğitim gördü, daha sonra kendini geliştirmek için Hasan Türkmen'den desen tasarımı ve tezhip dersleri aldı.

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in gelini Dürdane Ünver'in proje grubuna 2018'de dahil olan Bakır, Osmanlı'dan bugünlere taşınan kat'ı sanatını özgün tasarımlarıyla gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.

Bakır'ın 2 yıl süren "Ayasofya" eseri, 2023'te Ümraniye Belediyesi ve Mimsanat Akademisi işbirliğiyle düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası eserlerinin beğeniye sunulduğu "Türk Süsleme Sanatı Yoluyla Dünya Mirasında Türkiye" sergisinde yer aldı.

Eserleri yurt içinde sergilenen Bakır, 2024'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na layık görüldü.

"Tezhip eğitimi de aldım, birbirini besliyor"

Nimet Bakır, AA muhabirine, sanata "terapi olsun" diye başladığını daha sonra detaycı olması nedeniyle işin hakkını vermek için inceliği ve derinliğine girerek profesyonelleştiğini söyledi.

Geleneksel sanatın iç içe olduğunu aktaran Bakır, "Zarafeti ve inceliği içinde barındıran sanat, sabır gerektiriyor. Özellikle ebru kağıtlarını, kendi boyadığımız kağıtları kullanıyoruz. Bütün sanatlar iç içe bu yüzden tezhip eğitimi de aldım, birbirini besliyor. Hocamız hep 'sanat iyileştirir' der, 'sanat iyileştiriyor' diyorum. Gerçekten insanın ruhuna dokunuyor, yapmak istediğinizi yapıyorsunuz. Belki bir eser aylar, yıllar sürebiliyor ama günün sonunda evinize geldiğinizde mutlu hissediyorsunuz." diye konuştu.

Çizimler ne kadar iyi olursa kesimlerin de o kadar iyi olduğunu, eserlerin minimum 6 ay sürdüğünü anlatan Bakır, şöyle devam etti:

"Çok büyük eserse, Ayasofya'yı yaparken sadece görsellerini almak aylarım sürdü diyebilirim. O zaman başladığımda Ayasofya müzeydi, üst katına çıkma ve görsel alma imkanım oldu. Çok fazla detaylı kitaplar bulamamıştım o dönemde ve bunu tasarım haline döndürdükten sonra çizimlerim birkaç ayımı aldı. Bunu icra edip eser haline getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. Daha küçük çaplı eserler çalışırken minimum 6 ay sürüyor."

Bakır, unutulmaya yüz tutmuş sanatı gelecek nesillere usulüne uygun en doğru şekilde aktarmak için köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

"Alanı geniş olduğu için kendimi daha özgür hissediyorum"

Eserleriyle severek ilgilendiğini belirten Bakır, "Özellikle de oymayı yaptığım zaman her bir oyma, bir sonraki eserim için bana ışık tutuyor. Kat'ı sanatının alanı ve yelpazesi çok geniş. Doğa tasviri, hat yazı oyma yapabiliyorsunuz. Çiçek yapıp vazonun içine koyabiliyorsunuz, bazen mimari unsurlar yapabiliyorsunuz. Alanı geniş olduğu için kendimi daha özgür hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje ekibiyle yurt içinde birçok sergiye hazırlandıklarını aktaran Bakır, "Türkiye'deki usta hocalarla çalışmalarımı sürdürdüğüm için şanslı biriyim. Son 2 yılımızda sergi için bir araya geldik ve çok güzel eserler çıktı. Çok güzel reprodüksiyon çalışmalarımız oldu. Bunun yanı sıra bireysel olarak yurt dışında sergi çalışması içerisindeyiz. Önümüzdeki sene gerçekleşecek sergi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakır, herkesin akşam eve geldiğinde uğraşacak ve günün yorgunluğunu giderecek bir sanat dalına ilgi duyması gerektiğini söyledi.

Kursiyerleri de kendilerini geliştirip atölye kurmayı hedefliyor

Kursiyer Meryem Kızıldağ ise geleneksel Türk sanatıyla üniversite döneminde tanıştığını aktararak, "Yaklaşık 2 yıldır kat'ı sanatıyla ilgileniyorum. Türk sanatlarının gelecek nesillere aktarılması gerekiyor, biz de bunun için elimizden geleni en iyi şekilde ve doğru öğrenmeye çalışıyoruz, aktarımı da düzgün olması için." dedi.

Eğitimini tamamladıktan sonra kendi atölyesini kurmayı hedefleyen Kızıldağ, kat'ı sanatının kendisine sabrı ve inceliği öğrettiğini, eserin çıkmasının uzun süre aldığını ve hata yapıldığında geri dönüşü olmadığını sözlerine ekledi.

Kursiyer psikolog Aynur Çakır da danışanlarına sanatı önerdiğini aktararak, "Birçok sanat var ama kendime en yakın bulduğum buydu, arayıştaydım en çok beni cezbeden sanat dalıydı. Geç keşfettiğim için çok üzgünüm, unutulmamalı. Kendi projelerimi üretip kültürel anlamda daha iyi yerlere taşımayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.