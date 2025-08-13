Murat Bahadır'dan yeni kitap: 'Aynı Gurbetin Çocukları' raflarda

Yaklaşık üç yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan Murat Bahadır'ın yeni kitabı "Aynı Gurbetin Çocukları", Gülnar Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu. 21 bölümden oluşan ve 280 sayfa süren eser, önsözünü Kırşehir'in saygın hukukçularından Av. Ali Aydın Akpınar'ın kaleme aldığı etkileyici bir hikaye sunuyor.

"AYNI GURBETİN ÇOCUKLARI" KİTABININ KONUSU

Kitap, küçük yaşta bozkırdaki köyünden ailesiyle birlikte "acı vatan" Almanya'ya göç eden bir çocuğun gözünden, gurbetin yalnızlığına, ötekileştirici ve ırkçı tavırlara karşı verilen hayata tutunma mücadelesine odaklanıyor. Bahadır, kendi anılarından ve binlerce gurbetçinin ortak hikayesinden beslenen satırlarında; memleket hasreti, ayrımcılık ve yabancılık duygularını samimi bir dille aktarıyor.

Eserde yalnızca hüzün değil, gurbetçilerin günlük yaşamından doğan mizahi anlara da yer veriliyor. Böylece okuyucu, hem gurbetteki zorlukları hem de o zorluklar içinde filizlenen umut ve dayanışma hikayelerini bir arada buluyor.

MEVLANA'NIN SÖZÜNE ATIFTA BULUNUYOR

Mevlana'nın "Gurbet seni anlayanların olmadığı yerdir" sözüne de atıfta bulunan "Aynı Gurbetin Çocukları", göç ve gurbet edebiyatına güçlü bir katkı sunuyor. Kitap, başta D&R olmak üzere birçok kitap satış noktasında ve çevrimiçi platformda okurlarla buluşuyor.