Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin '8. Uluslararası Zurnazen Festivali' Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 8. Uluslararası Zurnazen Festivali, 4-7 Eylül tarihleri arasında Menteşe, Milas, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilecek. Festivalde Türkiye'den 13, yurt dışından 4 sanatçı yer alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin '8. Uluslararası Zurnazen Festivali', 4-7 Eylül arasında Menteşe, Milas, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek Zurnazen Festivali, 4-7 Eylül 2023 tarihleri arasında Muğlalı vatandaşlarla buluşacak. Uluslararası Zurnazen Festivali'ne Türkiye'den 13, yurt dışından 4 sanatçı katılacak.

Festival, 4 Eylül'de Menteşe ilçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak. Festivalin açılış konseri senfoni orkestrası eşliğinde yapılacak. Bu yıl sanat yönetmenliğini Eray İnal'ın yapacağı Zurnazen Festivali'nin ilk günkü konuk sanatçısı Uğur Aslan olacak. Zurnazen Festivali'nin ikinci günü 5 Eylül'de Milas ilçesi Atapark'ta yapılacak. Milas'taki programın konuğu da Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç olacak. Festivalin üçüncü günü 6 Eylül'de Dalaman ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda konuk sanatçı, Makedon asıllı dünyaca ünlü klarnet virtüözü İsmail Lumanovski katılımı ile yapılacak. Zurnazen Festivali'nin son günü ise 7 Eylül'de Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı'nda solist Elif Buse Doğan'ın konuk olacağı programla sona erecek.

Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Zurnazen Festivali'nin bu yıl da müzikle kıtaları birleştireceğini, farklı kültürleri bir araya getireceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün herkesi festivale davet etti.