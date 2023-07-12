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Usta yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti

Kültür Sanat Haberleri

Dünyaca ünlü yazar Milan Kundera, edebiyat dünyasına birçok eser bıraktıktan sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Kundera, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak kabul ediliyordu.

"Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" adlı romanı başta olmak üzere edebiyat dünyasına çok sayıda eser bırakan, Fransa ve Çekya vatandaşı yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti.

20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak gösterilen Kundera'nın ölüm haberini Fransa'nın Le Monde gazetesi ve Çek devlet televizyonu verdi.

Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Birçok kez aday gösterildiği Nobel edebiyat ödülünü hiçbir zaman alamasa da roman, kısa öykü, oyun yazarlığı, deneme ve şiirleri ile edebiyat dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Kundera, kariyerine 1967'de "Şaka" adlı romanı ile başladı.

Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Brno (Çek Cumhuriyeti) doğumlu olan Kundera, 1981'de Fransa vatandaşlığı almıştı. 1980'lerin ortasından bu yana basına röportaj vermeme özelliğiyle de bilinen Kundera'nın arkasında bıraktığı eserler arasında "Gülünesi Aşklar", "Gülüşün ve Unutuşun", "Yaşam Başka Yerde", "Saptırılmış Vasiyetler", "Ölümsüzlük", "Kimlik" ve "Roman Sanatı" öne çıkıyor.

Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ile Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi üyesi olan Kundera, Kudüs Ödülü (1985), Avusturya Avrupa Edebiyatı Ödülü (1987), Herder Ödülü (2000), Çek Ulusal Ödülü (2007), Franz Kafka Ödülü (2020) gibi birçok ödül almıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat

Milan Kundera Edebiyat Fransa Çekya Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bu dünyada ne kadar seveniniz olursa olsun kul millet yetim hakkı yiyen milleti aldatıp yanlış yollara sevkeden takiyye yapanlar bu dünya hiç bir zaman sizin için bitmiyecekmiş gibi değildir ne yaparsanız yapın nafile her zaman hazırlıklı olmak en iyisi sizi götürmek istediklerinde bunu hiç bir güç durduramaz o mevki ve makamları bırakıp gitmek istemesenizde zamanı gelince ensenizden kapıp kapıp götürürler

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