Mersin Yenişehir Belediyesi, Sunay Akın ve Ali Altay'ı Mersinlilerle buluşturdu

Mersin Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında usta sanatçılar Sunay Akın ve Ali Altay'ı Mersinlilerle buluşturdu. Sunay Akın "Yüz Yüze" gösterisiyle unutulmaya yüz tutan değerleri bilim vurgusuyla anlatırken, Ali Altay ise birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde araçlı kortej geçişi düzenleyerek zaferin coşkusunu sokaklara taşıyan Mersin Yenişehir Belediyesi, usta oyuncu ve yazar Sunay Akın ile Cumhuriyet sevdalısı sanatçı Ali Altay'ı Mersinlilerle buluşturdu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"ATATÜRK'ÜN İŞARET ETTİĞİ AYDINLIK YOLDA YÜRÜMEYE KARARLIYIZ"

Programı Mersinlilerle birlikte izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Fikirleriyle bizlere her zaman ışık olan Büyük Atatürk'ü ve özgürlük mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. Bugün, 30 Ağustos ruhuyla geleceğe bakıyoruz. Geçmişten aldığımız güçle, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmi ve kararlılığıyla çalışıyoruz. Demokrasiye, ileri teknolojiye ve bilime dayalı bir Türkiye idealine ulaşmak için birlikte çalışmaktan da asla geri durmayacağız. Bugün Yenişehir'de verdiğimiz asıl mücadele Atatürk'ün çizdiği yolu ve ilkelerini kendine rehber edinen, bilime inanan, sağlıklı nesiller yetiştirmektedir. Bizim yolumuz, çağdaş Türkiye yoludur. Bizim yolumuz, tarihimizin derin köklerini, kültürel zenginliğimizi ve milli değerlerimizi harmanlayarak ilerlemektir. Atatürk'ün işaret ettiği aydınlık yolda yürümeye kararlıyız."

"ONLARIN AYDINLIK İDEALLERİNE, ÖZGÜR DÜŞÜNCELERİNE VE SORUMLULUK DUYGULARINA İNANIYORUZ"

Gençlere en iyi eğitimi vererek, onların gelecekte büyük başarılar elde etmesi için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Özyiğit, "Bilim ve sanatla, eğitim ve teknolojiyle donanmış bir nesil yetiştirme hedefiyle yürüyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü gençlerimiz, ülkemizin gerçek zenginliğidir. Onların aydınlık ideallerine, özgür düşüncelerine ve sorumluluk duygularına inanıyoruz. Onlara en iyi eğitimi sunarak, liderler, bilim insanları, sanatçılar ve düşünürler olarak yetişmelerine olanak sağlıyoruz" dedi.

"BİZİM YOLUMUZ, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEKTEN GEÇİYOR"

Başkan Abdullah Özyiğit, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Kadınlarımızın gücüne inanıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak daha adil bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Her alanda kadınlarımızın başarılarına tanıklık ediyor ve onların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için gereken adımları atıyoruz. Bizim yolumuz, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir Türkiye inşa etmekten geçiyor. Her bireyin özgürce düşünce ve ifade hakkını kullanabildiği, adaletin kesintisiz işlediği bir toplum için mücadele ediyoruz. Bizim yolumuz, çevreye duyarlılıkla, sürdürülebilirlik ilkesiyle çevremizi korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu yolda, tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Birlikte el ele, omuz omuza vererek, daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü, daha çağdaş ve daha aydınlık bir Türkiye için yürüyoruz. Bugün bizimle olan çok kıymetli dostlarım Sunay Akın ve Ali Altay'a çok teşekkür ediyorum."