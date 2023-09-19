Mersin Yenişehir Belediyesi Nazım Hikmet'e Caz Şarkıları Konserine Ev Sahipliği Yapacak

Mersin Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerinin caz besteleriyle yorumlanacağı konseri düzenliyor. Konserde, piyanist Yiğit Özatalay'ın bestelediği şiirler seslendirilecek ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da konuk sanatçı olarak yer alacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerinin caz besteleriyle yorumlanacağı "Nazım'a Caz Şarkıları" konserine ev sahipliği yapacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 21 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek konsere Mersinlileri davet etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet'in 60. ölüm yıldönümü dolayısıyla "Nazım'a Caz Şarkıları" konserini Mersinlilerle buluşturuyor. Sahnelendiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören "Nazım'a Caz Şarkıları" adlı konser, Yenişehir Belediyesinin girişimleriyle sanatseverlerle buluşacak. Konserde seslendirilecek şiirler piyanist Yiğit Özatalay tarafından bestelendi ve düzenlendi. Konserde Nazım Hikmet'in "Memleketim", "Bugün Pazar", "Ceviz ağacı", "Haydarpaşa", "Masalların Masalı" şiirlerinin de aralarında olduğu çok sayıda şiiri caz formundaki bestelerle yorumlanacak.

Vokallerde Tülay Günal ve Deniz Güngören'in yer alacağı konserde, Yiğit Özatalay piyanoda, Mustafa Kemal Emirel ise davulda performans sergileyecek Projede tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da konuk sanatçı olarak Nazım Hikmet'in şiirlerini seslendirecek.