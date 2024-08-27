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Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde 2 Bin 500 Yıllık Kale Gün Yüzüne Çıkarılıyor

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Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda, daha önce surlarının bir kısmına ulaşılan 2 bin 500 yıllık kalenin tüm hatlarıyla gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. Doğu Akdeniz'deki önemli konumu nedeniyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde arkeolojik kazılar yapılıyor.

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda, daha önce surlarının bir kısmına ulaşılan 2 bin 500 yıllık kalenin tüm hatlarıyla gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Doğu Akdeniz'deki önemli konumu nedeniyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde arkeolojik kazılar yapılıyor.

Bölgedeki çalışmalar, Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın başkanlığındaki 30 kişilik ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Bünyesinde Roma Dönemi'ne ait hamam, bazilika planlı kilise, odeion (müzikal faaliyetlerin yapıldığı yer) ve nekropol alanı bulunan Kelenderis Antik Kenti'nde kazılar 12 ay devam ediyor.

Önceki çalışmalarda 2 bin 500 yıl önce yapıldığı değerlendirilen kalenin surlarının bir kısmını gün yüzüne çıkaran ekip, yapının toprak altında kalan tüm hatlarına ulaşmayı hedefliyor.

"Bütünlüğünü kaybetmemiş"

Kazı başkanı Mahmut Aydın, AA muhabirine, arkeolojik çalışmaların kalede yoğunlaştığını söyledi.

Kalenin tarihinin 2 bin 500 yıl öncesine uzandığını dile getiren Aydın, "Kalenin, Roma Dönemi'nde Kilikya bölgesinin en güçlü kalelerinden biri olduğunu biliyoruz. Çok fazla tahrip olmamış, bütünlüğünü kaybetmemiş bir yapıyla karşı karşıyayız." dedi.

Aydın, kaleye yönelik çalışmaların önemli bulgulara erişilmesini sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burası, yaklaşık 2 bin yıl önce Roma'nın iç savaşının yaşandığı güçlü bir kale ama ne kadarının sağlam olduğunu bilmiyorduk. Çalışmalarımızla bunu ortaya çıkardık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kaleyi ortaya çıkarıp restorasyonunu tamamlamayı planlıyoruz. Yapacağımız kazılarda önemli eserler bulmayı hedefliyoruz."

Kale surlarının bütünlüklü yapısının kazı ve restorasyon çalışmasında avantaj sağlayacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Kelenderis Antik Kenti, Mersin-Antalya kara yolunun hemen kenarında olduğu için turizm kapasitesi çok yüksek. Buranın ziyarete açılması için hazırladığımız proje onay aşamasında. Onayın ardından burayı turistlerle buluşturmayı planlıyoruz. Uzun bir süreç olmayacak. Antik kentte turizme kazandırılacak yapılar hazırladık. İlk etapta restorasyon ve kazı çalışmalarının bittiği alanı daha sonra da kalemizi turizme kazandıracağız."

Aydın, arkeolojik çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras" projesi ile ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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