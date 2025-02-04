Mersin'de Kuş Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğunca (TRAKUS) düzenlenen etkinlik için Mersin'de bir araya gelen kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları, tekneyle açıldıkları Doğu Akdeniz'deki martı türlerini görüntüledi.

TRAKUS öncülüğünde denizdeki kuş türlerinin kayıt altına alınması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, farklı illerden 40 kişi katıldı.

Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları, yanlarına aldıkları ekipmanlarla merkez Akdeniz ilçesindeki Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle denize açıldı.

Akdeniz'in mavi sularında yolculuk yapan ekip, martı sürülerini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Etkinlikte "küt kuyruklu korsan, karabaş, gümüş sırtlı ve kara sırtlı" gibi martı türleri fotoğraflandı.

"Mersin çok güzel kuşlara ev sahipliği yapıyor"

Katılımcılardan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, AA muhabirine, gezide farklı türleri görüntülemeye çalıştıklarını söyledi.

Gezide martıları fotoğraflamaya yoğunlaştıklarını dile getiren Tüydeş, şöyle konuştu:

"Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından kuş fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi arkadaşlarımız geldi. Mersin, kuş gözlemcileri için özellikle kış aylarında ve bahar geçişlerinde çok kıymetli bir yer. Bu anlamda çok güzel kuşlara ev sahipliği yapıyor. Biz, bu kez bunun dışına çıkıp denizde bir gezi yaptık."

Güçlü Küsmez de Çanakkale'den geldiğini belirterek, farklı türdeki martıları görüntüleme şansı bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti.