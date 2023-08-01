Mersin'de 6. Geleneksel Yörük Şenliği düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Akdeniz Köselerli Yörükler Derneği tarafından düzenlenen '6. Geleneksel Yörük Şenliği' renkli etkinliklere sahne oldu. Şenlikte, Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları ekibi gösteriler yaparken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katılımcılara ikramlarda bulundu. Şenliğe CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Akdeniz Köselerli Yörükler Derneği tarafından '6. Geleneksel Yörük Şenliği' düzenlendi. Şenlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları ekibi müzik ve dans gösterisi yaparken, Büyükşehir ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikler ve dağıtılan ikramlar da şenliğe renk kattı.

Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Sarıbunar Yaylası'ndaki şenlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları müzik ve dans gösterisi yaparken, Büyükşehir ekipleri tarafından şenliğe gelen katılımcılara patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker ikram etti. Yörük çocukları da Büyükşehir'in kendileri için kurduğu oyun alanlarında eğlendi.

Şenliğe katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin Yörüklerin kaynaşması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu vesileyle bu güzel organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, eşlere, dostlara ve bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, böyle nice güzel günleri geçirmemizi Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Akdeniz Köselerli Yörükler Dernek Başkanı Mehmet İnce, güzel bir şenlik geçirdiklerini ifade ederek, "Burada amacımız elbette eğlenmek, ama öncesinde Akdeniz Bölgesi'nde ne kadar Yörük kardeşlerimiz varsa, bir araya getirip kaynaştırmak istiyoruz. Bunu yaparken de eğlence havasında geçsin diye böyle bir etkinlik yaptık. Yardımlarından ve desteklerinden dolayı Vahap Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdem Koşar ise şunları söyledi:

"Toroslar'ın eteğinde Türk Müziği Orkestramız ve Halk Oyunları ekibimizle birlikte, şenliğe destek verdik. Festivallerimiz ve konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yayla konserlerimize bugünden sonra biraz ara vereceğiz. Fakat, 15 gün sonra tekrar Toroslar'ın eteklerinde konser vermeye devam edeceğiz. Halkımız bundan çok memnun. Her gittiğimiz yerden bir daha çağrılıyoruz. Elimizden geldiğince kent genelinde her yerde konser vermeye çalışacağız. Yetişemediğimiz bölgeler var. Oralara da yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü çok talep var. Hepsini bu yaz bitirmeye çalışacağız."