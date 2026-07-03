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U17 Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde

U17 Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde
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FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

  • Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale yükseldi.
  • Maçın dördüncü çeyreğinde 6 sayı geriden gelen Türkiye, Ömer Kutluay'ın üst üste sayılarıyla galip geldi.
  • Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

DEVREYE FRANSA ÜSTÜN GİRDİ 

Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve başa baş geçen ilk periyodu Fransa, 24-21 önde tamamladı. Darius Karutasu ve Ömer Kutluay ikilisiyle 18 sayı bulduğu ikinci çeyrekte daha üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 35-41. Fransa, bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

MİLLİLERDEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Fransa, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 70-68 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. 37'nci dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve önemli bir geri dönüşe imza atan Türkiye, Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği sayılarla maçı 94-87 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Milliler, organizasyonun yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

TBF BAŞKANI DA VE ERGİN ATAMAN DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.  A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinden Aydın Örs ile eski milli oyuncular Mehmet Okur ve Semih Erden de müsabakayı takip etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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