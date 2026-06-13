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Marmarisli genç mucitler dünya sahnesine çıkıyor

Marmarisli genç mucitler dünya sahnesine çıkıyor
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Muğla Marmaris'te Fibonacci Robot Olimpiyatları ulusal etaplarında dereceye giren 8 öğrenci, kasım ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2026 Fibonacci Robot Olimpiyatları'nın ulusal etaplarında önemli dereceler elde eden öğrenciler, kasım ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Ulusal yarışmalarda dereceye girerek dünya finallerine katılma hakkı kazanan 8 öğrenci ve 3 mentör öğretmen, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamındaki ziyarette öğrenciler, geliştirdikleri robotik sistemler, yazılım projeleri ve tasarımlara ilişkin bilgi verdi. Öğrencilerin özellikle "Uzayda Yaşam ve Geleceğin Tasarlanması" temalı Junior Start Up kategorisinde ortaya koydukları yenilikçi çözümler ve teknoloji odaklı projeler ilgi gördü.

Türkiye derecesi alan takımlar Roma'da yarışacak

Marmarisli öğrenciler, Fibonacci Robot Olimpiyatları'nın Türkiye ayağında çeşitli kategorilerde önemli başarılar elde etti.

Start Up Junior İlkokul Kategorisi'nde Yaman Yalçın ve Yaman Gökmen, Türkiye üçüncüsü oldu. M-Bot Çizgi İzleyen Lise Kategorisi'nde Efe Aydın, Gökdeniz Aytekin ve Rüzgar Deniz Atlas Türkiye üçüncülüğüne, M-Bot Çizgi İzleyen Ortaokul Kategorisi'nde yarışan Deniz Fırat, Kuzey Aslan ve Birtürk Çetiner ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Başarılarıyla dünya finallerine katılma hakkı kazanan öğrencilere, Roma'daki organizasyonda mentör öğretmenler Rabi Berber, Seçkin Taşkın ve Mehmet Doğan eşlik edecek.

"Bilim ve teknoloji alanındaki gayret gurur verici"

Öğrencileri ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, bilim ve teknoloji alanında elde edilen başarıların uluslararası düzeyde karşılık bulmasının önemine dikkati çekti.

Gençlerin erken yaşta robotik ve yapay zeka tabanlı üretim süreçlerine yönelmesini devlet olarak her zaman desteklediklerini belirten Kaya, şöyle dedi:

"Öğrencilerimizin bilim, teknoloji ve robotik alanlarında gösterdikleri üstün gayret, ilçemiz ve ülkemiz adına gurur verici. Gençlerimizin ürettiği projelerin Türkiye sınırlarını aşarak Roma'da düzenlenecek Dünya Finalleri'nde küresel ölçekte yarışacak olması, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Evlatlarımızın İtalya'da da ay-yıldızlı bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır."

Kaya, elde edilen başarıda emeği geçen öğretmen ve idareciler ile velileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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