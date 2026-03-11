Haberler

Marmaris'te tarihi çeşme koruma altına alınıyor

Marmaris'te tarihi çeşme koruma altına alınıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geç Osmanlı dönemine ait bir çeşme için koruma çalışmaları yapılacak. Marmaris Ticaret Odası, restorasyon sürecini planlamak üzere incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geç Osmanlı dönemine ait çeşmede yapılacak koruma çalışması için incelemede bulunuldu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu üyeleri, bütçesi oda tarafından karşılanan yenileme çalışmalarını incelemek ve tarihi çeşmenin restorasyon sürecini planlamak üzere Turgut Mahallesi'ni ziyaret etti.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ve beraberindekiler, muhtar Ümit Kaya ile bir araya gelerek, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi.

Halen aktif kullanılan çeşmedeki incelemelere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ile Uzman Arkeolog Emre Mandacı da katılarak teknik destek verdi.

İncelemeler sırasında, tarihi yapının aslına uygun korunması için atılacak adımlar değerlendirildi. Çeşme ve çevresinde yapılması planlanan kapsamlı temizlik çalışmaları, periyodik bakım süreçleri, yapısal koruma önlemleri hakkında uzman görüşleri doğrultusunda yol haritası belirlendi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü