Marmaris'teki Phoenix Antik Kenti'nde Önemli Keşifler

Marmaris'teki Phoenix Antik Kenti'nde Önemli Keşifler
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Marmaris'teki Phoenix Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 23 yeni yazıt ortaya çıkarıldı. Bu bulgular, antik kentin çok kültürlü dini yapısını ve diğer kentlerle olan ilişkilerini belgeliyor. Kazılar, Dr. Asil Yaman başkanlığında devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan 23 yazıt ile buranın diğer kentlerle bağlantısı belgelenirken, kutsal alanların tespitiyle kentin çok kültürlü dini yapısı ortaya çıkarıldı.

Beş yıl önce Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının (MTO) destekleri ve Söktaş'ın ana sponsorluğunda başlayan Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar, ABD'den Penn Museum adına Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman başkanlığında sürüyor.

İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'ndeki antik kentte bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, ana akropol olan Hisartepe ve doğu yamaçlarında yer alan nekropol alanları, yörenin basamaklı piramidal mezarlardan oluşan özgün ölü gömme gelenekleri ve milattan önce 6. yüzyıla uzanan kesintisiz yerleşim tarihi gün yüzüne çıkarıldı.

Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, kazılarda Osmanlı dönemine tarihlenen Fenaket yerleşimi ve taş ev kalıntılarının belgelendiği, kentin agora bölgesindeki kamu yapıları üzerinde araştırmalar yürütüldüğü ve Apollon kutsal alanında kazı çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Phoenix sınırları içindeki ikinci antik yerleşim olan Kasara Antik Kenti'nin akropolü ve çevresindeki mezarlık alanlarının ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, mimari kalıntıların, yerleşimin savunma ve kutsal yapılarla donatıldığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, geçen yılki çalışmalarda kentin kuzeydoğusunda yer alan Kaledağ'daki ikinci akropol ve Kybele kutsal alanındaki bulgularla, Phoenix'te nadir görülen çifte akropol sisteminin belgelendiği ifade edildi.

Phoenix'in, Rodos ve Akdeniz kentleriyle ilişkisi belgelendi

2025 yılı çalışmaları kapsamında ise kentin kuzey kırsalında yürütülen 23 yeni yazıtın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, Phoenix'in Rodos ve Akdeniz'in diğer kentleriyle kurduğu ilişkilerin belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte Zeus, Athena, Apollon, Dionysos, Aphrodite, Sarapis, İlithyia ve Kybele gibi tanrılara adanmış kutsal alanların tespit edilmesiyle kentin çok kültürlü dini yapısının da ortaya konulduğu dile getirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
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