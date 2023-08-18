Marmaris'te 'Hey Gidi Günler' sahnelendi

MUĞLA - Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, "Hey Gidi Günler" adlı interaktif müzikal oyunu Muğla'nın Marmaris ilçesi Amfi tiyatroda sergileyerek seyirciyi kahkahaya boğdu.

Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler" adlı oyunu, keyifli ve eğlenceli bir tiyatro deneyimi yaşatırken seyircilerde bazı oyunlara dahil olarak hem eğlendiler hem de usta sanatçılar ile aynı sahneyi paylaşma deneyimi yaşadılar. Süheyl Uygur kendisi ile birlikte Marmaris'e gelen seyircilerin arasındaki kızı Ayşe Uygur'un doğum gününü sahneden inerek kutlarken tüm seyircilerde iyi ki doğdun şarkısını söyledi. İki perdeden oluşan güldürü ve müzikal öğeleri bir araya getirerek seyircilere nostaljik bir yolculuk sunan oyunda, Uygur kardeşlerin başarılı performansı ile izleyiciler kahkaha tufanı yaşadılar. Gösteri öncesi açıklamada bulunan Uygur kardeşler 'Hey gidi günler ' haricinde 'Süt kardeşler 'isimli oyunlarının da devam ettiğini belirttiler.

Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un iki oğlu Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Marmaris'e daha önce babaları ile birlikte geldiklerini, sonrasında da tiyatro oyunu için geldiklerini anlattılar. Marmaris'te konserler arasında tiyatro ve sanatın da bu güzel yerde bulunmasını isteyerek uzun bir aradan sonra 'Hey gidi Günler' ile tekrar Marmaris'e gelmekten mutluluk duyduklarını belirttiler. Gösterileri ile ilgili " Bol kahkalı interaktif bir oyun. Yoğun bir turne programımız vardı, Antalya, Uşak, Fethiye, Marmaris sonrasında Bodrum ve Datça, izlemeye gelen insanların vakitlerini ayırarak uzun kuyruklarda bekleyerek gelmeleri, hele ki bu sıcak havalarda gerçekten inanılmaz bir duygu yaşatıyor. Bizde bizi izlemeye gelenlere sonsuz saygı duyarak elimizden geleni yapıyoruz " diyerek 'Süt Kardeşler' isimli oyunlarının da devam ettiğini belirttiler.

'Albüm projesi yolda '

Uygur kardeşler daha önceki yıllarda 'Abdulkadir ' isimli şarkıları ile milyonların gönlüne taht kurarak hiciv tarzı bir albüm projesi var mı sorusuna "Geçen gün aslında bu gösterinin içinde olmamasına rağmen seyirci ısrarla Abdülkadir'i söyleyin dedi. Bizde sahneye tekrar gelerek yıllar sonra canlı olarak o şarkıyı okuduk, kafamızda bir şey var yeni bir albüm çıkabilir yakında " diyerek hicivli şarkılardan oluşan bir albümün yolda olduğunun müjdesini verdiler.

' Tiyatro bir heves değil bir meslektir'

Tiyatrocu olmak isteyen gençler için konuşan Uygur kardeşlerden Süheyl Uygur " Biz Nejat babayla Genç Uygurlar tiyatrosunu kuracağımız zamanda baba biz böyle bir tiyatro kurmak istiyoruz sizin boş günlerinizde dedik. Babamızın bize tek bir lafı vardı 'bu iş öyle kolay bir iş değil çok meşakkatli bir iştir bıkmayacaksanız yıllarca çalışacaksınız yapın ama üç günlük bir sevdaysa yapmayın' dedi.

Behzat Uygur, " Heves olarak tiyatroyu asla görmeyin tiyatro bir meslektir çok keyifli zor meşakkat isteyen bir meslektir. Çok çalışsınlar sadece sahnede olmak değil yataktan kalktığından itibaren organizasyon başlar işte turne, oyunlar bir sonraki oyuna kadar devam eder gider. Hep ustalarımız tiyatronun ilk 40 yılı zordur ondan sonrası kolaydır derler biz de hatırlatalım genç meslektaşlarımıza bunu bir heves olarak değil bayağı bir meslek olarak görsünler " şeklinde tavsiyede bulundu. Süheyl Uygur "gerçekten seviyorsa bu işi heves olarak görmemesi lazım" diye konuştu.

'Marmaris yaşayanları ile çok güzel '

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Marmaris ile ilgili olarak," Burası çok güzel bir kent, ama kentleri güzelleştiren de insanlardır, Marmaris'i insanlar daha da güzelleştireceklerdir diyerek sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz " açıklamasında bulundular.

Uygur kardeşler iki saate yakın süren gösterinin ardından kendilerini ayakta alkışlayarak uğurlayan seyircilere 'Nejat usta'nın sözleri ile bitiriyoruz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz " diyerek veda ettiler. Hey gidi günler gösterisi 23 Ağustos'ta Datça'da sahne alacak.