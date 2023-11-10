Marmaris'te Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma ve anma töreni düzenlendi. Tören, Atatürk Meydanı'nda başladı ve Armutalan Kültür Merkezi'nde devam etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla, çelenk sunma ve anma töreni düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan anma günü Armutalan Kültür Merkezi'nde hazırlanan program ile devam etti.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Marmaris'te de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85. ölüm yıldönümünde bir dizi program ile anıldı. Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelenklerini sunma töreni ile başlayan program, ilçede sirenlerin saat 9'u 5 geçe 2 dakika çalması ile saygı duruşu ve Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. Sirenlerin çalması ile birlikte trafikte seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti.

Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Başsavcı Turgay Karabulut, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkan vekili Hasan Yaylalı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, okullar ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda katılım sağladı.

'Armutalan Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi'

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından, tüm ilçe protokolünün katılı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ilçedeki okulların düzenlediği programa Atatürk Oratoryosu, şiir okumaları ve dans gösterileri yapan öğrenciler performansları ile tören sonunda ayakta alkışlandı. - MUĞLA