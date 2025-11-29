Marakeş Uluslararası Film Festivali 22'nci kez kapılarını açtı

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 22'nci Uluslararası Film Festivali başladı.

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed Mehdi Bensaid'in yanı sıra sinema, sanat ve medya dünyasından davetlilerin katıldığı Kraliyet Kongre Sarayı'ndaki törende festivalin açılış filmi olarak ABD'li yönetmen Gus Van Sant'ın "Dead Man's Wire" yapımı gösterildi.

Açılış gecesinde festivalin onur ödülü Mısır ve Arap sinemasının önde gelen isimlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Hüseyin Fahmi'ye verildi. Festivalde bu yıl ayrıca ABD'li oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro ve Faslı oyuncu Raouya için de özel saygı programları düzenleniyor.

Bu yıl 6 Aralık'a kadar sürecek festivalde, 31 ülkeden 80'i aşkın film; resmi yarışma, gala gösterimleri, "11. Kıta", "Fas Sineması Panoraması", genç izleyici ve aile gösterimleri ile sinema ustalarına adanan saygı bölümleri izleyiciyle buluşturuluyor.

Jüri ve yarışma seçkisi

Festivalin ana ödülü Altın Yıldız'ı belirleyecek resmi yarışma jürisinin başkanlığını, "Parazit" filmiyle Cannes'da Altın Palmiye, Oscar'da En İyi Film dahil dört ödül kazanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho üstleniyor.

Jüride, Brezilya-Cezayir kökenli yönetmen Karim Aïnouz, Faslı yönetmen Hakim Belabbes, Fransız yönetmen Julia Ducournau, İranlı oyuncu ve yönetmen Peyman Maadi, ABD'li oyuncu Jenna Ortega, Kanadalı yönetmen Celine Song ile Birleşik Krallık–Arjantin kökenli oyuncu Anya Taylor-Joy yer alıyor.

Resmi yarışmada, tamamı yönetmenlerinin ilk veya ikinci uzun metrajı olan 13 film Altın Yıldız için yarışıyor. Bu yıl Fas'ı yarışma bölümünde, Meryem Benm'Barek'in yönettiği ve Fransa–Fas–Belçika–Birleşik Krallık ortak yapımı olan "Behind the Palm Trees" filmi temsil ediyor.

Festival programı ve öne çıkan filmler

Festivalin gala gösterimleri bölümünde, açılış filmi "Dead Man's Wire"ın yanı sıra Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Guillermo del Toronun "Frankenstein" uyarlaması, "Nomadland" ile tanınan Chloé Zhaonun aile dramı "Hamnet", Mısır yapımı Ümmü Gülsüm biyografisi "El Sett", Jodie Foster'ın başrolünde yer aldığı "A Private Life (Vie privée)", Tunuslu oyuncu–yönetmen Dhafer L'Abidine'in imzasını taşıyan "Sophia" ve "Homebound" gibi yapımlar yer alıyor.

Festivalin kapanışı, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in, Filistin'in yakın tarihine ve kimliğine odaklanan "Palestine 36" filmiyle yapacak.

"Ufuklar" (Horizons) bölümünde ise Claire Denis, Jim Jarmusch, Richard Linklater, Park Chan-wook ve Cafer Panahi gibi yönetmenlerin filmlerinin yanı sıra, Gazze ve Filistin'e odaklanan "Once Upon a Time in Gaza", "The Voice of Hind Rajab" ve "A Sad and Beautiful World" gibi yapımlar da gösterilecek.

"11'inci Kıta" bölümü, deneysel anlatımlar ve restore edilmiş klasikler üzerinden Arap ve dünya sinema mirasına alan açarken, "Fas Sineması Panoraması"nda uzun metraj kurmaca ve belgesellerden oluşan seçkiyle yerel yapımlara odaklanılıyor. Genç izleyici ve aile programı ise 4–18 yaş arası izleyicilere yönelik filmlerle sinema kültürünü erken yaşta desteklemeyi amaçlıyor.

Festivalin "Conversations" (Söyleşiler) programında Bong Joon Ho, Guillermo del Toro, Jodie Foster, Andrew Dominik, Laurence Fishburne, Karan Johar, Nadine Labaki, Tahar Rahim, Asmae El Moudir ve Karima Saidi gibi isimler sinemaya bakışlarını ve üretim süreçlerini izleyicilerle paylaşacak.

Genç sinemacılara destek: Atlas Atölyeleri

Festival bünyesinde 2018'de başlatılan Atlas Atölyeleri, Afrika ve Orta Doğu'dan genç sinemacıların projelerini geliştirmelerini destekleyen profesyonel bir platform olarak bu yıl 8'inci kez düzenleniyor.

Marakeş'te gerçekleştirilen program kapsamında, farklı ülkelerden kurmaca ve belgesel projeleri senaryo geliştirme, çekim ve post prodüksiyon aşamalarında uluslararası uzmanlarla buluşuyor. Festival çatısı altındaki Atlas Programları ile ayrıca bölgesel dağıtım ağlarını güçlendirmeye, genç Faslı sinemacılara yönelik mentörlük ve eğitim çalışmalarına, sinema eleştirisi alanında yeni bir kuşağın yetişmesine yönelik girişimler yürütülüyor.

Bu yapısıyla festival, yalnızca gösterim programıyla değil, sektörel buluşmalar ve proje destek mekanizmalarıyla da Afrika ve Arap dünyası merkezli film üretimini teşvik eden bir platform işlevi görüyor.

'El Sett' filminin prömiyeri Mısır'da tartışma yarattı

Gala bölümünde yer alan Mısır yapımı "El Sett", Arap dünyasının en tanınmış sanatçılarından Ümmü Gülsüm'ün hayatını anlatan biyografik bir film olarak bu yıl Marakeş'te dünya prömiyerini yapacak. Yönetmenliğini Marwan Hamed'in üstlendiği film, festival programında "World premiere" ibaresiyle duyuruldu. Filmin ilk gösteriminin Mısır yerine Marakeş'te yapılması, Mısır medyasında ve sinema çevrelerinde tartışma konusu oldu.

Marakeş Uluslararası Film Festivali, ilk kez 2001 yılında düzenlenen ve o tarihten bu yana Afrika ile Arap dünyasının en etkili sinema buluşmalarından biri haline gelen köklü bir etkinlik. Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde gerçekleştirilen festival, her yıl dünya sinemasının önde gelen yönetmen ve oyuncularını Marakeş'te bir araya getirerek uluslararası film üretimini, bölgesel sinema endüstrisini ve genç sinemacıların görünürlüğünü destekliyor.