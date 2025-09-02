Manavgat'ta Turistler Mavi Tur ile Doğanın Tadını Çıkartıyor

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta şelalenin döküldüğü ırmaktan yola çıkan tekneler, "mavi tur"a katılan turistleri Akdeniz ile de buluşturuyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'da Manavgat Irmağı'nın doğal güzelliklerini görmek isteyen turistler, günübirlik tekne turlarına katılıyor.

Tekne sahipleri, "mavi yolculuğu" tercih eden tatilciler için aktivite çeşitliliği sunuyor.

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan çevre yolu köprüsü altındaki iskelelerde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Her gün irili ufaklı yaklaşık 100 tekne, eğlence ve macera dolu bir yolculuk için son hazırlıklarını yaparak harekete hazırlanıyor.

Buradan saat 09.30'da teknelere binen yerli ve yabancı turistler, kısa ve uzun tur tercihleri yapabiliyor.

Kısa turu tercih eden turistler için nehirdeki gezintinin ardından denize açılan "boğaz" mevkisine ulaşılıyor. Burada yüzme ve yemek molası veriliyor. Tatlı su ile tuzlu suyun buluştuğu noktada doğa ve denizin tadını çıkaran misafirler yaklaşık 4 saat süren turun ardından başlangıç noktasına dönüyor.

Uzun turu tercih eden turistler ise nehirden denize açılan teknede Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor. Açıktan Alanya istikametine ilerleyen tur tekneleri misafirlerini kısa turdan farklı olarak Okurcalar Mahallesi açıklarındaki Yunus Adası'na götürüyor. Burada yunuslara rastlama fırsatı da bulabilen tatilciler, adadaki Roma döneminden kalma eserleri de görebiliyor.

Turistler turlara kişi başı 750 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlarla katılabiliyor.

"Bu yıl çok sayıda yerli turist ağırladık"

Irmakta tur teknesi işleten Cemile Kaya, AA muhabirine, her teknenin aile ortamında bir tur imkanı sağladığını söyledi.

Turistlerin eğlenceyi çok sevdiğini, o nedenle de müzikli aktiviteler tercih ettiklerini dile getiren Kaya, "Bu yıl çok sayıda yerli turist ağırladık. Şanslı olan misafirlerimiz yunusları da görme fırsatı buluyor ve bu onlar için unutulmaz bir deneyim oluyor." dedi.

Günlük turların haricinde özel rezervasyon taleplerini de karşıladıklarını belirten Kaya, "Turistleri kaldıkları otellerden servislerimizle alıyoruz. Güler yüzlü ve samimi bir ortamda eğlence dolu bir gün geçiriyoruz. Yabancı turistler de bizim Türkçe çaldığımız oyun havalarına eşlik ediyor. Bize ayak uydurmaya çalışıp oynuyorlar. Onlar mutlu oldukça biz de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tavsiye edebileceğim daha güzel bir yer görmedim"

İngiltere'den gelerek tatilini Antalya'da geçiren Karl Bell de ailesi ile katıldığı "mavi tur"un çok keyifli ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Bu turda tatlı suda ve tuzlu suda yüzme imkanı bulduklarını dile getiren Bell, şöyle konuştu:

"Nehirde başladık ve ardından denize açıldık. Bir tarafta tatlı su, bir tarafta tuzlu su var. Dağlar, ağaçlar, doğa harika görünüyor. Burada yapacak çok aktivite var. Muhteşem bir deniz manzarası var. Tavsiye edebileceğim daha güzel bir yer görmedim. Bütün ailelere bu tura katılmalarını öneririm. Teknede çok lezzetli yemekler var ve sonra sahilde güzel aktiviteler yapıyorsunuz."

Avusturyalı turist Csaba Lenart da nehirden denize ulaştıklarında küçük bir adada mola verdiklerini, günlerinin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Turistin kardeşi Csenge Lenart ise Manavgat Irmağı ve denize ulaştığı noktanın doğa harikası olduğunu kaydetti.

Lenart, "Burada doğa var, deniz var, tatlı su var, mavi ve yeşilin buluştuğu muhteşem manzara var. Keyfini çıkarabileceğiniz büyük dalgalar var. Çok fazla yapabileceğiniz imkan var. İster güneşlenin, isterseniz su sporları yapın, isterseniz bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Gününüz çok güzel ve keyifli geçecek." diye konuştu.