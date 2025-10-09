Malatya Kültür Yolu Festivali Sanat ve Eğlenceyle Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl kentte ilk kez düzenlenen festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Öteki" adlı oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

Ayşegül Çelik'in kaleme aldığı, İsmet Numanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun yalnızlık, ötekileştirme ve insan olmanın derin anlamlarını sahneye taşıdı.

Bekir Köse de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda gerçekleştirdiği konserde, tasavvuf müziğinin dingin ezgileri eşliğinde dinleyicileri maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.

İlahiyatçı ve yazar Osman Egin ise aynı salonda düzenlenen programda katılımcılarla bir araya gelerek, kültürel ve dini temalar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda, Bahriye Kabadayı Dal, Dr. Semra Güzel Korver ve Ozan Turgut eğitmenliğinde "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" düzenlendi. Katılımcılar atölye ile belgesel sinemasının inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda" etkinlikleri de Hekimhan ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı.

Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan, birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam eti.

Çocuklar festivalin beşinci gününde, "Bubble Gösterisi" ve "Kadriye'nin Mutfağı Çocuk Tiyatrosu" etkinliklerinde doyasıya eğlendi.

Malatya Park Yeşil Sinema'da ise gerçekleşen TÜRSAK ile 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında atölyeler ve film gösterimleri ile çocuklar sinema sanatını yakından keşfetme imkanı buldu.

Birçok etkinliğin yer aldığı festival, 12 Ekim'de sona erecek.