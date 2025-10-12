Malatya Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden geleneksel el sanatlarına uzanan programlarıyla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ilk kez kentte düzenlenen festivalde, 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığının konseri Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Simon Williams'ın yazdığı, Şükran Yücel'in çevirdiği ve Saydam Yeniay'ın yönettiği, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Hayaletle Dans" adlı tiyatro, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde ise "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesi'ndeki sağlık ocağında da düzenlenen "Halı Dokuma Atölyesi"nde vatandaşlar, geleneksel el sanatlarını öğrenme fırsatı buldu.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda" ise Battalgazi ilçesinde vatandaşlara açık hava sinema gösteriminde bulundu.

Şarkıcı Murat Boz da Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan sahnede performansını sergiledi.

Çocuklara özel içerikler

Festival kapsamında çocuklar için hazırlanan etkinlik, atölye ve programlar da sürüyor.

Malatya 100.Yıl Kent Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"nde çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Alanda çocuklar, "Balon Katlama" ve "Kaptan Pingu ve Arkadaşları" çocuk tiyatrosuyla eğlendi.